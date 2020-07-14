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أخبار العالم

بتهمة استغلال القاصرات.. مساعدة تاجر الجنس صديق الأمير أندرو حاولت التهرب من عملاء FBI

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:16 ص
جيسلين ماكسويل
جيسلين ماكسويل
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على صالح
قال ممثلو ادعاء اتحاديون أمريكيون إن جيسلين ماكسويل، وهي بريطانية يشتبه في ارتباطها بتاجر الجنس المتوفى جيفري إيبستين، حاولت التهرب من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي من خلال لف هاتفها المحمول برقائق من الصفيح لتفادي الكشف عنه قبل إلقاء القبض عليها في وقت سابق من الشهر الجاري، بحسب شبكة "فوكس نيوز".


وبحسب ما ورد، ذكر المدعون التفاصيل في حجة المحكمة في محاولة لمنع طلب ماكسويل بالإفراج عنه بكفالة قدرها 5 ملايين دولار قبل محاكمتها.




وجادل المدعون بأن المرأة البالغة من العمر 58 عامًا "ماهرة في العيش مختبئة" ويمكن أن تحاول الفرار من العدالة، مستشهدة بثروتها، وافتقارها إلى روابط ذات معنى بمنطقة نيويورك وجنسيتها الفرنسية، والتي، وفقًا للقانون الفرنسي، يحظر تسليم مواطنيها إلى الولايات المتحدة.


وخلال ادعائهم، روى المدعون أمام المحكمة بعض أحداث احتجاز ماكسويل في منزلها في نيو هامبشاير و"جهدها المضلل على ما يبدو للتهرب من الكشف".


وأبلغ المدعون الفيدراليون المحكمة أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي خرقوا البوابة الأمامية لمسكنها ثم خرقوا الباب الأمامي للمنزل، حيث تجاهلت ماكسويل أمر العملاء بفتحه، وتم العثور عليها داخل إحدى غرف المنزل.


وقال وكلاء النيابة إن وكلاء عثروا على هاتف محمول ملفوف بورق قصدير على مكتب في محاولة واضحة من قبل "قوادة" ابشتاين "للهرب من الكشف عنه".


وألقي القبض عليها في 2 يوليو، واتهمت ماكسويل بست تهم بالتعاون في الاتجار بالفتيات دون السن القانونية مع الجاني المدان جيفري إبشتاين، الذي توفي في ظروف غامضة في سجن نيويورك في أغسطس 2019 أثناء انتظار المحاكمة.


وقدمت المدعية البريطانية، التي نفت الاتهامات، طلبًا إلى المحكمة الأسبوع الماضي، تطالب بالإفراج عنها بسند بقيمة 5 ملايين دولار، مشيرين إلى مخاوف الإصابة بـ فيروس كورونا.


وقال المدعون يوم الاثنين إن "الاتهامات الموجهة إلى ماكسويل تنبع من دورها الأساسي في استغلال القاصرات جنسيا ما تسبب في ضرر عميق ودائم للضحايا "الضعفاء".


ولسنوات قبل القبض عليها في هذه القضية، اعتقدت المدعى عليها على الأرجح أنها هربت من جرائمها، ولقد تحطم هذا الوهم الآن، ولديها مجموعة من الأسباب الجديدة لاستخدام مواردها الكبيرة للهروب.
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