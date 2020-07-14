بصورة من الطفولة.. ناهد السباعي برفقة شقيقتها

نشرت النجمة ناهد السباعى صورة جديدة عبر خاصية الاستوري على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.





وظهرت ناهد السباعي برفقة شقيقتها في مرحلة الطفولة، كتبت معلقة: بحبك يا اختي.





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وكانت قد قالت الفنانة ناهد السباعي في تصريحات لـ"صدى البلد" أنها تنتظر عرض فيلم ماكو متمنية أن ينال إعجاب الجمهور.





وأشارت ناهد السباعي إلى أنها تعلمت العوم خصيصا من أجل العمل على الرغم أنها تخاف من السمك، لافتة الى أن التصوير تحت الماء لم يكن سهلا عليها، وتعرضت لكثير من المصاعب.





وتدور أحداث الفيلم حول مركب غرقت عام 1990، لذا يتضمن العديد من المشاهد المرهقة في التصوير لإعطاء المصداقية، وتنفيذها بحرص شديد للحفاظ على سلامة طاقم العمل.





وصوّر فريق العمل، عدة مشاهد في حمام سباحة عميق، مع استخدام الكروما ليظهر في شكل البحر أو المحيط.





"ماكو" بطولة كل من الفنانة بسمة، وناهد السباعي، ومحمد مهران، وعمرو وهبة، وسارة الشيمي وغيرهم.