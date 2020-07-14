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لقطات من داخل مصنع إنتاج عقار ريمديسفير لعلاج المصابين بكورونا.. فيديو

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 11:45 ص
عقار رمديسفير
عقار رمديسفير
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آيات أحمد
عرضت فضائية "الغد" لقطات من داخل مصنع "إيفا فارما" لإنتاج عقار ريمديسفير لعلاج المصابين بفيروس كورونا فى مصر والتصدير إلى 127 دولة، حيث ينتج المصنع كمية من ريمديسفير الذي يعتقد أنه سيلعب دورا في مواجهة كورونا.

وقال الدكتور أمجد طلعت المدير العام لشركة إيفا فارما، خلال حوار خاص بفضائية "الغد"، إن الطاقة الإنتاجية للعقار تصل إلى 20 ألف عبوة فى اليوم، فبالتالى نستطيع توفير الدواء وبسرعة للمريض المصرى.

وتابع أنه سيتم التصدير لمرضى فيروس كورونا فى الخارج، مشددًا على أن دواء رمديسفير يستخدم فى علاج الحالات الحرجة ويأتى بنتائج إيجابية لعلاجهم.

وأكد أن الدواء سيكون مخصصا لتوزيعه فى المستشفيات فقط ولن يتم تداوله فى الصيدليات لأنه يجب تناوله عن طريق طبيب متخصص لأنه يؤخذ عن طريق الحقن الوريدى.

وأشار إلى أن الشركة تعمل على تصنيع المادة الفعالة محليًا، خاصة وأن الدواء يعمل على تقليص مدة العلاج لفترة 10 أيام فقط.

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