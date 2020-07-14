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محافظات

للتعامل بحزم.. محافظ المنوفية يعلن تفعيل خدمة الخط الساخن لتلقي شكاوى وبلاغات البناء المخالف

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:21 م
اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
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محمد أمين
أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أنه سيتم تلقي شكاوى وبلاغات المواطنين الخاصة بمخالفات البناء على الخط الساخن رقم ( 15562 ) وذلك للتعامل الفورى فى المهد وإزالة البناء المخالف وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظًا على هيبة وحقوق الدولة . 


وأشار إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة ستبدأ فى إستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين فيما يخص مخالفات البناء للتعامل معها فور الإبلاغ والإزالة فى المهد حفاظًا على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية وإنفاذ القانون.

من جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الحدات المحلية استمرار التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية لإزالة كافة التعديات المخالفة وتطبيق القانون علي الجميع دون استثناءات والتعامل بكل حزم مع كافة التعديات وفرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون .
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