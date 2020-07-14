شاهد.. أحدث ظهور لـ عصام الحضري على السوشيال ميديا

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واحتفل عصام الحضري مع جمهوره بعيد ميلاد نجله الصغير موسى عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".





ونشر عصام الحضري صورة له برفقة نجله، وعلق قائلا: "كل سنة وانت طيب يا موسى يا حبيبي والعمر كله يارب سعادة وخير وأشوفك أحسن واحد في الدنيا".





وسبق أن أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.