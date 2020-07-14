إرهابي بدرجة رئيس.. ترامب المتهم الأول في إبادة 130 ألف أمريكي

ذهب "جون جارتنر" العالم بعلم النفس والأستاذ السابق في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية إلى أن سلوك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال جائحة فيروس كورونا المستجد الوبائية، يقول بأنه "قاتل جماعي من الدرجة الأولى"، وأكبر إرهابي في التاريخ، في تصريحات خطيرة للبروفيسور الأمريكي بحق رئيس الدولة الأقوى بالعالم عسكريًا واقتصاديًا، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.









وسبق أن وصفت صحيفة " دير شبيجل" الألمانية دونالد ترامب بأنه "شيطان ناري" ورئيس "يحرق بلاده".









ووفق تحليل الدكتور جون جارتنر، فيجب القلق بشأن مستقبل الولايات المتحدة في ظل ترامب، معتبرًا أن البلاد قد يحدث بها تحول جذري من حكم الديمقراطية إلى حكم الفوضى.









واعتبر جارتنر ، أن ترامب تفوق على نفسه ، بخطاباته التي لاتزيد الأمور إلا اشتعالا وتغذي الفوضى.









وقال جارتنر : إن" كل يوم يشغله ترامب في منصبه ، يواصل به حرق سيادة القانون والديمقراطية".









وكان من أبرز ما أدلى به البروفيسور الأمريكي، اعتباره ترامب الرئيس الأكثر فسادًا في تاريخ الولايات المتحدة، بتحويله أمريكا الى بلد وباء فيروس كورونا المستجد الأولى بالعالم، مؤكدًا أنها تواصل انزلاقها نحو الكساد الكبير الثاني.









وقتل أكثر من 135 ألف أمريكي بسبب الفيروس، و يتوقع خبراء الصحة العامة أن مئات الآلاف أو أكثر قد يموتون ما لم تغير إدارة ترامب والحكام الجمهوريون في ولايات مثل فلوريدا وتكساس سياساتهم الصحية العامة بشكل جذري من خلال إلزامهم بارتداء الأقنعة في الأماكن العامة، وفي بعض الأماكن ، قد يلزم إعادة فرض القيود والحظر الشامل.









وقال الرجل " حول ترامب وإدارته الولايات الأمريكية إلى أماكن يرتع فيها ويلعب طاعون كوفيد19 ".









وذهب جارتنر إلى الزعم بأن ترامب يستخدم الجائحة الفيروسية كنوع من الأسلحة البيولوجية لإبادة الشعب الأمريكي.









وأكد أن ترامب بسبب نرجسيته الخبيثة، يمكن مقارنته بقادة مثل أدولف هتلر، لأنه ببساطة قاتل جماعي من الدرجة الأولى".









وختم الطبيب بقوله: "إن دونالد ترامب سيكون أنجح إرهابي بيولوجي في تاريخ البشرية برتبة رئيس الولايات المتحدة ،وهذا ليس من قبيل الصدفة".



