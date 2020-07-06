جنون في أمريكا .. عنف وإطلاق نار وحرب عصابات وضحايا من الأطفال

قُتل ما لا يقل عن ستة أطفال في حوادث إطلاق نار في الولايات المتحدة خلال الأيام القليلة الماضية، مما أثار دعوات من المسؤولين لإنهاء العنف المسلح الذي تعاني منه البلاد بعدما صار الناس يسقطون بالعشرات، وهو كذلك ما جعل كثير من مدن أمريكا تصنف بين الأكثر خطورة في العالم وفق محللين، حيث قد يسقط الأبرياء بلا ذنب في معارك العصابات المسلحة، وفق ماذكرت سي ان ان.





وقتل الأطفال والصبية الست الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 14 عامًا، في حوادث إطلاق النار أثناء قيامهم بنشاطات يومية عادية، كأثناء ركوبهم السيارات مع أمهاتهم، وخلال المشي والتسوق في مركز تجاري ، أو اللعب في ساحة مع أبناء عمومتهم وجيرانهم.









ولقي كل من : ناتالي والاس ، دافون ماكنيل ، سيكوريا تورنر ، ورويتا دي ماركو جيلز جونيور مصرعهم.





ففي أتلانتا ، لقيت سيكوريا تورنر ، البالغة من العمر ثماني سنوات ، مصرعها بينما كانت تجلس في سيارة والدتها واخترقت طلقات نارية طائشة جسد الصغيرة.









قدم حاكم جورجيا بريان كيمب تعازيه لعائلة الطفلة على تويتر وقال "قلوبنا تنكسر لفقد حياة ثمينة بلا معنى".





وفي يوم الجمعة الماضية، قتل الطفل رويتا دي ماركو 8 سنوات بألاباما، بينما كانت في مركز تجاري.





قال بيان صحفي صادر عن إدارة شرطة هوفر إن رويتا ديماركو جايلز جونيور كان احد "المارة الأبرياء الأربعة الذين حاصرتهم النيران واصوات الرصاص ، عندما بدأت معركة بالأسلحة النارية بين مجموعة من الرجال داخل مركز ريفيرشيز جاليريا التجاري .









وفي واشنطن العاصمة، قالت الشرطة إن دافون ماكنيل ، 11 سنة ، كان يزور أقاربه في جنوب شرق واشنطن عندما بدأ مجموعة من خمسة رجال بإطلاق النار ليموت بلا ذنب لتصادف وجوده بالمكان.













وماتت ناتاليا والاس ، 7 سنوات ، من شيكاغو، حيث قالت الشرطة إن مجموعة من الأطفال كانوا يلعبون في مساحة فارغة في حي أوستن في شيكاغو عندما خرج ثلاثة مشتبه بهم من مركبة وفتحوا النار على مجموعة مسلحة أخرى، لتكون ناتاليا من ضمن الضحايا.









وشهدت نيويورك ما لا يقل عن حالة 44 حادث إطلاق نار قتلت 63 ضحية، وفقا لإحصاءات شرطة نيويورك.





وفي حادث واحد، أصيب ضابطان بعدما اخترق رصاصة زجاج سيارتهما الأمامي في برونكس قبل منتصف ليل 4 يوليو ، حسبما قالت شرطة نيويورك.





وقال مصدر في شرطة نيويورك إنه من غير المعروف ما إذا كانت الرصاصة طائشة أو أطلقت عمدا وما زالوا يحاولون التعرف على مطلق النار.





وفي شيكاغو ، تم إطلاق النار على 75 شخصًا في عطلة نهاية الأسبوع، سقط صريعا منهم 13 .



