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أخبار العالم

مغنٍ ينافس الرئيس.. كاني ويست يترشح لرئاسة أمريكا.. وهذه قائمة داعميه

الأحد 05/يوليه/2020 - 01:23 م
كاني ويست وكارديشيان
كاني ويست وكارديشيان
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محمد علي
أعلن المغني الأمريكي كاني ويست عزمه الترشح للرئاسة أمام الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر المقبل، وفق ماذكرت صحيفة "إندبندنت".


وفي أول دعم لخيار ترشح ويست، أعلنت الزوجة كيم كاردشيان دعمها لزوجها المغني للترشح للرئاسة في عام 2020.


وأعلن مغني الراب ومصمم الأزياء عن عرضه أمس، السبت، قبل أربعة أشهر فقط حتى من الاقتراع في 3 نوفمبر.


وكتب ويست، 43 عامًا، على وسائل التواصل الاجتماعي: "يجب علينا الآن تحقيق وعد أمريكا من خلال الثقة بالله وتوحيد رؤيتنا وبناء مستقبلنا".


وأضاف: "أعلن الترشح لرئاسة الولايات المتحدة".


لا يزال من غير الواضح ما إذا كان ويست قد أكمل الأوراق الرسمية اللازمة لتقديم مثل هذا العرض، والذي رفضه كثير من الناس على وسائل التواصل الاجتماعي باعتباره "حيلة علاقات عامة".


بعد وقت قصير من إعلان ويست للإعلان، أعادت كاردشيان ويست، 39 عامًا، نشر المنشور جنبًا إلى جنب مع رمز تعبيري للعلم الأمريكي.


وأعلن الملياردير الأمريكي صاحب شركة تسلا "إيلون ماسك"  على تويتر، دعمه لويست وقال: "لديك دعمي الكامل!".


ولم يعلن الكثيرون بعد دعمهم أو رفضهم لويست، لكن قد يتوالى ذلك لاحقا.


ولم يعلق دونالد ترامب وجو بايدن بعد على إعلان مغني الراب.
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