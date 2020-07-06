تصريحات تتناقض مع واقع كورونا.. سكرتيرة ترامب تدافع عن رئيسها وتوضح حقيقة نسبة الــ 99%

دافعت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كايلي ماكناني، عن ادعاء رئيسها، دونالد ترامب الذي لا أساس له من الصحة، والذي قال فيه إن 99٪ من حالات فيروس كوفيد19 "غير ضارة"، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن.





وقالت ماكناني، إن ترامب قال ذلك بحجة أنه كان يشير إلى انخفاض معدل الوفيات نسبيًا جراء الفيروس كورونا المستجد.





وذكرت ماكناني للصحفيين اليوم الاثنين "أن ما كان الرئيس يشير إليه كان بيانًا يستند إلى العلم ويشير إلى حقيقة أن معدل الوفيات في بلدنا منخفض جدًا".





ويناقض كلامها الأرقام في الواقع حيث تعد أمريكا البلد الأولى في العالم بعدد الاصابات التي تناهز ال3 ملايين ، وأكثر من 130 ألف حالة وفاة.





وتقول بيانات جامعة جونز هوبكنز إن معدل وفيات جراء الفيروس تبلغ 4.6٪، ناهيك عن التأثيرات على العديد من الأمريكيين الذين يمرضون بشدة ولكن لا يموتون.





وأشارت ماكناني إلى الرسوم البيانية التي قالت إنها أظهرت معدلات وفاة منخفضة، وادعت أنها تظهر معدلات وفاة أقل من فرنسا وإيطاليا وبلدان أخرى.





وأكدت ماكناني: "إن ما يتحدث عنه (ترامب) هو العمل العظيم لهذه الإدارة مع العلاج".





وقالت: " الرئيس يقول الحقيقة، بأن الغالبية العظمى من الأمريكيين الذين يصابون بالفيروس سيخرجون متعافين من المرض".





وأضافت: "إن الرئيس لا يقلل من شدة الفيروس" ، مشيرة إلى "انخفاض عشرة أضعاف في معدل الوفيات".



