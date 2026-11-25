نعت النائبة الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، ببالغ الحزن والأسى، ضحايا حادث الحريق الأليم الذي وقع أعلى نفق العشرة بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، معربة عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأسر الضحايا، داعية المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وأكدت الأتربي أن هذا الحادث الأليم يمثل خسارة إنسانية موجعة، تستوجب تكاتف جميع الجهات المعنية لتقديم أوجه الدعم والمساندة لأسر الضحايا، والاهتمام بالمصابين وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، مشددة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامة المواطنين وحماية الأرواح والممتلكات.

وطالبت بضرورة الإسراع في التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه الحقيقية، وتحديد أوجه القصور – إن وجدت – ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته وفقًا للقانون، مع الاستفادة من نتائج التحقيقات في مراجعة إجراءات السلامة والأمان والوقاية من الحرائق، بما يحول دون تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة.

وأشادت عضو مجلس الشيوخ بمتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحادث، وتوجيهاته للأجهزة المعنية بسرعة التعامل مع تداعياته وتقديم أوجه الدعم والرعاية للمصابين وأسر الضحايا، مؤكدة أن المتابعة المباشرة من القيادة السياسية تعكس الاهتمام بأرواح المواطنين وحرص الدولة على مساندة المتضررين وتوفير الرعاية اللازمة لهم في مثل هذه الظروف الإنسانية الصعبة.