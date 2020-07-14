صدى البلد داخل مدينة جامعة القاهرة.. غرفة لكل طالب وخدمات مميزة وتطهير مستمر.. وأجواء هادئة من أجل التركيز في الامتحانات

* توزيع وجبات جافة ومطهية حسب رغبة كل طالب
* الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي لمنع انتشار فيروس كورونا
* منع التجول بدون كمامة ومنع التجمعات نهائيا
بدأت جامعة القاهرة، تسكين الطلاب المغتربين المقيدين بالمدن الجامعية، الأسبوع الماضي، من طلاب الفرق النهائية بكليات الجامعة، حيث تم تسكين الشباب بمدينة الرعاية بمنطقة بولاق الدكرور، وتسكين البنات في المدينة الجامعية بميدان الجيزة، للتيسير على الطلاب في الامتحانات التي انطلقت السبت الماضي وتستمر حتى أغسطس المقبل.
"صدى البلد" أجرى معايشة مع طلاب المدن الجامعية، لمعرفة كيف يقضى الطالب يومه، وطبيعة الخدمة المقدمة له من قبل الإدارة العامة للمدن الجامعية، ومدى رضاهم عنها وهل توجد معوقات تمنعهم من التركيز في المذاكرة.
غرف منفصلة وتعقيم مستمر
قال محمود عبد العزيز، الطالب بالفرقة النهائية بكلية الهندسة إن عملية تسكين طلاب الفرق النهائية المغتربين تتم بسهولة ويسر فمنذ وصولي وجدت غرفة منفصلة لكل طالب ومراعاة أقصى درجات الاحتراز الممكنة للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين في المرتبة الأولى وفوق أي اعتبار واتخاذ الإجراءات الصارمة والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وأضاف من بداية دخولى من بوابة المدينة، يتم الكشف على الطلاب باستخدام الكواشف الحرارية، ثم تسجيل البيانات، والمرور من بوابات التعقيم، وبعدها يتولى المشرف تسكين كل طالب في غرفة، وجميع هذه الإجراءات تتم في بضعة دقائق للحفاظ على وقت الطلاب، وعدم القيام بأى مجهود.
التزام بالمواعيد وتطهير على مدار اليوم
وأكد "م. ر" طالب بكلية العلوم ومقيم بالمدينة الجامعية، أن أكثر ما لفت انتباهي هو جاهزية كافة المباني المخصصة لإقامة الطلاب وتطهيرها وتعقيمها بالكامل، بصفة مستمرة، على مدار اليوم، فنرى العاملين يقومون بتطهير الغرف والمباني والطرقات، بصفة دورية، وتوفير كافة المستلزمات، لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، وأن عملية التسكين تمت وفق الجدول التي أعلنته الجامعة، لكل كلية قبل أداء الطالب للامتحان ب ٤٨ ساعة.
قواعد منع العدوى تطبق باحترافية
وتابع "ح. ن" الطالب بكلية الزراعة، أنه كان متخوف منذ البداية قبل القدوم إلى المدينة الجامعية في ظل أزمة كورونا، ولكن مع رؤية القواعد التي تطبقها إدارة المدن الجامعية، لمنع انتشار العدوى بين الطلاب بثت الطمئنينة، وأهما طالب واحد بكل غرفة للحفاظ على سلامة الطلاب.
وأشار إلى حظر الحضور قبل الموعد المحدد في الجدول المعلن للطالب المقيد بكل كلية جلعات الأمور أكثر تنظيمًا، منوع التحرك داخل المدينة إلا بالكمامة، لمنع نقل العدوى بين الطلاب في حالة إصابة أحدهم، والكشف الدوري على الطلاب للتأكد بعدم إصابتهم بفيروس كورونا، بالإضافة لحظر التجمعات نهائيا داخل المدينة خاصة وأننا في فترة امتحانات يلزمها التركيز.
وأردف الطالب أن الالتزام بالتباعد الاجتماعي في جميع الأماكن داخل المدينة، السمة الأبرز، فمثلا عند استلام الوجبات يحرص المشرفين على تنطيم الطلاب بشكل جيد والحفاظ على المسافات بينهم، والتنبيه عليهم بالمداومة بغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون.
تنظيف الغرف وإلقاء المخلفات
ويروي "ح. ع" طالي بكلية الأداب أن الإقامة بالمدينة الجامعية هذه المرة مختلف، فطول أربعة سنوات كنت مقيم بالمدينة الجامعية، ولكن الطرف الاستثنائي لفيروس كورونا جعل الأمور تختلف من قبل الإدارة والطلاب على حد سواء، وهذا هو السبب في عدم إصابة أي شخص بفيروس كورونا داخل المدينة حتى الأن بفضل الله، فكل طالب التزم بعدم إلقاء أي مخلفات الطعام وكما طلبت الإدارة والاهتمام وتنظيف الغرف وعدم إلقاء المخلفات بالمبني، بالإضافة إلى التخلص من بقايا الوجبة الساخنة لتقليل فرص انتشار العدوى، والحفاظ على النظافة.
الرعاية الطبية والمرور الدوري
واختتم "ه .أ" طالب بكلية الزراعة بأن إدارة المدن وفرت الرعاية الطبية للطلاب، فعندما شعر زميل لى بإرهاق والقيئ على فور وصلنا للعيادة، وتم عمل وصرف أدوية مجانية له ، واتخذت التدابير الاحترازية لمنع العدوى والحفاظ على سلامة الطلبة، كما أن نظام الاختيار بين بتقديم وجبات جافة وطازجة، حسب رغبة كل طالب خلال فترة إقامتهم بالمدن، جيد جدًا يتيح للطالب حرية تناول ما يحب.
توصيات رئيس الجامعة
ومن جانبه .. قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إن رئيس الجامعة وجه بتقديم وجبات جافة وطازجة يختار منهما الطالب حسب رغبته، كما وجه بتوفير الرعاية الطبية الفائقة للطلاب، واتخاذ أعلى التدابير الاحترازية لمنع العدوى والحفاظ على سلامة الطلبة، مؤكدًا أن الطلاب الذين لا يرغبون في أداء الامتحانات لهذا الفصل الدراسي نظرًا للظروف الراهنة سيتم تسكينهم في شهر سبتمبر أثناء امتحانات الدور الثاني.
وقال الدكتور علم الدين، إن رئيس الجامعة وجه بأن يكون كل طالب في غرفة منفصلة، ومراعاة أقصى درجات الاحتراز الممكنة للحفاظ على سلامة الطلاب والأساتذة والعاملين في المرتبة الأولى وفوق أي اعتبار واتخاذ الإجراءات الصارمة والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا في إدارة الجامعة لمتابعة تنفيذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومي من خلال اللجان العليا المشكلة بكل كلية.
وكان المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرر عقد امتحانات حضورية تحريرية لطلاب السنوات النهائية البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا، وذلك اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، على أن تبدأ أعمال الإمتحانات بكافة الجامعات والمعاهد، ويترك لمجالس الجامعات اعتماد المواعيد والجداول وفقا لظروف كل جامعة علي حده، مع مد العام الجامعي حتى 15 سبتمبر المقبل.
تطوير المدن الجامعية
جدير بالذكر أن مدن جامعة القاهرة شهدت خلال الثلاث سنوات الماضية خطة تطوير شاملة لتجديدها ورفع كفاءتها على جميع الأصعدة ضمن خطة الجامعة في تطوير البنية الأساسية لها، وظهرت بمظهر حضاري حاز اعجاب الجميع أثناء الاستقبال المشرف لأكثر من 3000 مصري من العائدين من الخارج أثناء فترة اقامتهم في المدن كفترة حجر صحي احتياطي.
امتحانات الفرق النهائية
ومن ناحية أخرى .. أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة عن تفاصيل موسعة للضوابط والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الجامعة للحفاظ على سلامة الطلاب والأساتذة وجميع العاملين المشاركين في منظومة امتحانات السنوات النهائية والدراسات العليا لطلابها والتي تجرى وفق قرارات وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات بإقامة امتحانات حضورية .
وقامت الجامعة بتعميم الاجراءات والضوابط الاحترازية على الكليات والمعاهد منذ فترة طويلة. علاوة على الأدلة والفيديوهات التي تقدم نصائح احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد عبر الشهور الماضية ابتداء من شهر يناير الماضي وقبل ان يتحول انتشار فيروس كورونا إلى جائحة عالمية.
وتضمنت الإجراءات مجموعة تفصيلية من الضوابط تتعلق بقواعد الدخول والخروج للجامعة وقاعات الامتحان، وتخصيص غرف للعزل والعيادات الطبية وقاعات التصحيح والكنترول وقواعد الامتحانات الشفوية والعملية والإكلينيكية وضوابط الاعتذار عن أداء الامتحانات وإجراءات تسكين الطلاب بالمدن الجامعية خلال الامتحانات وآليات التعامل مع الطلاب الوافدين بما يضمن نجاح سير الامتحانات وتحقيق مخرجات العملية التعليمية وأهدافها.
وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة أن الضوابط تلزم جميع المشاركين بارتداء الكمامة وقواعد التباعد الاجتماعي والدخول من بوابات التعقيم، والتواجد قبل بدء الامتحان بساعة، واتباع العلامات الإرشادية لمسار اللجان، ومنع التجمعات أو التدافع، وعدم السماح بدخول اللجان بعد بدء الامتحان مع السماح بانصراف الطالب فور الانتهاء من الإجابة.
وأضاف رئيس الجامعة أن الضوابط تتضمن حظر تبادل الأدوات بين الطلاب، وضروة مراعاة الفاصل الزمني ساعتين بين الفترات الامتحانية، ووضع جداول لأعمال التصحيح والكنترول منعا لتكدس الأساتذة، وتنظيم قواعد اعتذار الطلاب قبل بدء الامتحانات أو أثناءها والسماح بدخولهم الدور الثاني مع احتفاظهم بدرجاتهم كاملة.
وقال دكتور الخشت إنه سيتم تسكين الطلاب المقيمين بالمدن الجامعية قبل موعد امتحانات كلياتهم بيومين، وتوفير كل سبل الراحة والتغذية الصحية لطلاب المدن، والتعامل مع الطلاب الوافدين وفق ظروف حركة الطيران ببلدانهم، والتعامل مع كل حالة على حدة وفقا لظروفها كما تقرر تشكيل لجنة بكل كلية لاتخاذ القرارات الفورية للحالات الطارئة أثناء الامتحانات.
وشملت الإجراءات الاحترازية، وضع علامات إرشادية واضحة للطلاب لإرشادهم إلى مقار لجان الامتحان، وضع أرقام جلوس الطلاب داخل حوافظ بلاستيكية حتى لا تتلفها المطهرات، والتثبت من ارتداء الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين لأقنعة الوجه عند دخولهم إلى الحرم الجامعي وطوال فترة تواجدهم بها، واستخدام بوابات التعقيم بكفاءة وانسيابية، وقياس درجة حرارة الطلاب عند الدخول، وترك مسافة متر ونصف على الأقل بين كل طالب والطالب المجاور له في كل اتجاه، وتطهير القاعات بالمطهرات في نهاية كل فترة امتحانية مع متابعة التنظيف المستمر للأشياء التي يتزايد التلامس لها، كمقابض الأبواب والنوافذ ومفاتيح الكهرباء والمصاعد ومساند المقاعد، وغيرها من الأشياء أو الأماكن التي يتردد عليها الطلاب، وتوفير التهوية الجيدة بلجان الامتحان وحظر استخدام أجهزة التكييف، والتعقيم والتطهير الدوري لدورات المياة، وغلق جميع أماكن التجمعات الخاصة بالطلاب، وتجهيز غرفة للعزل بكل كلية لاستخدامها عند الضرورة، وتجهيز عيادة طبية.
وقدمت جامعة القاهرة عددًا من النصائح والإرشادات العامة لسلامة طلاب الفرق ا أثناء الامتحانات وهي:
الحرص على عدم الحضور إلى الجامعة في حال الشعور بأية أعراض تنفسية كالسعال أو آلام الحلق أو ضيق تنفس أو الحمى. والتواجد بالكلية قبل موعد الامتحان بساعة على الأقل، واحضار الكارنيه الجامعي للعام الدراسي الحالي، والالتزام بارتداء قناع الوجه عند الدخول إلى الجامعة، والدخول من بوابات التعقيم دون تدافع أو تزاحم، ومتابعة العلامات الإرشادية التي تشير إلى مقار لجان الامتحان، والالتزام بالتباعد الاجتماعي وترك مسافة لا تقل عن متر ونصف مع الغير، واستخدام مطهرات الأيدي لغسل اليدين باستمرار، وعدم التجمع قبل أو بعد الامتحان، وحظر تبادل الأقلام وغيرها من الأدوات المكتبية أو الشخصية، وأن يوقع الطالب في كشف الحضور والانصراف بقلمه الخاص، واحضار احتياجاته الشخصية معه مثل مياه للشرب وغيرها، ومغادرة الحرم الجامعي فور الانتهاء من أداء الامتحان.
وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الحفاظ على سلامة الطلاب والأساتذة والعاملين خلال انعقاد الامتحانات يأتي في المرتبة الأولى وفوق أي اعتبار؛ واتخاذ الإجراءات الصارمة والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد من حيث ارتداء الكمامات الطبية والتباعد الاجتماعي واستخدام كواشف الحرارة قبل دخول الإمتحانات، واجراء عمليات التطهير يوميًا في كافة الأماكن التي ستجري بها الامتحانات وذلك حفاظًا على صحة جميع المشاركين في المنظومة التعليمية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين.
وشدد الدكتور الخشت، على توافر لجان طبية متخصصة من لجان مكافحة العدوى داخل الحرم الجامعي وفي الكليات للتعامل الطبي مع أي حالة اشتباه وذلك وفقًا للإجراءات الطبية المقررة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، إلى جانب تشكيل لجنة عليا في إدارة الجامعة لمتابعة تنفيذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومي من خلال اللجان العليا المشكلة بكل كلية.
وقال الدكتور الخشت، إن الغرض من هذه الإجراءات هو ضمان السلامة الصحية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين المشاركين فى أعمال الامتحانات، وتوفير السيولة و الحركة عند الدخول أو الخروج من الحرم الجامعي، وأن من يخالف هذه الإجراءات الاحترازية يتعرض للمساءلة القانونية وفقًا للقوانين واللوائح ومواثيق السلوك المعمول بها في الجامعة.