الصديقان.. تحركات سريعة من كرم جبر لإنقاذ مكرم محمد أحمد.. اتصالات بالرئاسة والدفاع.. نقله بإسعاف طائر إلى المعادي العسكري.. ونجلته تؤكد استقرار حالته

تطورات الحالة الصحية لمكرم محمد أحمد:

= نقله إلى مستشفى المعادي العسكري عبر إسعاف طائر



= اتصالات مع رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع ساهمت في نقله من الساحل الشمالي

= استقرار حالة الر ئيس السابق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وتلقيه أقصى درجات الرعاية





أجرى الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إجراءات عاجلة فور علمه بالأزمة المرضية التى تعرض لها الأستاذ مكرم محمد أحمد الرئيس السابق للمجلس، أثناء تواجده بالساحل الشمالى، حيث تواصل كرم جبر بكافة الأجهزة الرسمية لإنقاذ مكرم محمد أحمد حتى تم نقله بأسعار طائرة من مستشفى العلمين الى مستشفى المعادى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.





واستقرت حالة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمستشفى المعادى وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة له وتقديم كافة الرعاية المطلوبة.





وتقدم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة على اهتمامه بمتابعة الحالة الصحية للكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد رئيس المجلس السابق، باعتباره قامة صحفية كبيرة وأحد الرموز الوطنية المساندة للدولة المصرية والمدافعة عن قضاياها.





كما تقدم بالشكر أيضًا لوزير الدفاع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة على سرعة الاستجابة وتخصيص إسعاف طائر لنقل الأستاذ مكرم من مستشفى العلمين إلى مستشفى المعادي للقوات المسلحة.





وكان الكاتب الكبير قد وصل مساء اليوم إلى مستشفى المعادي وكان في انتظاره فريق طبي على مستوى عال لتقييم الحالة الصحية وتقديم أقصى درجات الرعاية بعد نقله من مستشفى العلمين إثر إصابته بجلطة في المخ أدت إلى مشاكل صحية تم تداركها بسرعة مما ساهم في استقرار الحالة الصحية للكاتب الكبير.





وأكد المجلس حرص الدولة والمجلس على توفير الرعاية الكاملة للأستاذ مكرم ونقله بإسعاف طائر إلى القاهرة، ويشكر رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع على متابعة حالته والحرص على توفير كل الرعاية الممكنة للكاتب الصحفي، الذي يعتبر قامة صحفية كبيرة ودافع عن قضايا وطنه بكل إقدام وشجاعة.



