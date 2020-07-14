عمرو الجنايني: انتهى زمن التجاوز وارتكاب الأخطاء دون توقيع العقاب

قال عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، إن معظم الشخصيات التي تولت قيادة الاتحاد المصري كانت تنتمي للأهلي والزمالك.





وأضاف عمرو الجنايني خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس"، أنه تم تطبيق لائحة الانضباط لعقاب المتجاوزين في أحداث السوبر المصري بدولة الإمارات .





وتابع:" لجنة الانضباط مستقلة ويتولى رئاستها قاض جليل دون التدخل في أي أمور من قبل أحد الأشخاص.





وأتم :" انتهي زمن التجاوز والأخطاء بدون عقاب ".





وأوضح عمرو الجنايني أنه من حق المتضررين من العقوبات استئنافها أمام الدرجات الأخرى للتقاضي .