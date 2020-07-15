أغربها الجوع.. إشارات من الجسم تشير لتناولك الكثير من السكر





ووفقا لموقع "برايت سايد"، إليك أعراض الإفراط فى تناول السكر:



الجوع المستمر

زيادة التعب





عند ارتفاع مستوى السكر في الدم ، لا يستطيع الجسم تخزين الجلوكوز وامتصاصه بشكل صحيح. فيتم استخدام الطاقة بشكل غير فعال ، ولا تتلقى خلايا الجسم الطاقة التي تحتاجها.. كل هذا يؤدي إلى حقيقة أن الشخص غالبًا ما يشعر بالتعب بدون سبب.

كثرة التبول

فقدان الوزن







إذا كان مستوى الأنسولين غير كافٍ لتحلل الجلوكوز ، فإن الجسم سيتحول إلى حرق الدهون.

