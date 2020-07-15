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مرأة

أغربها الجوع.. إشارات من الجسم تشير لتناولك الكثير من السكر

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 08:02 ص
السكر
السكر
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لمياء الياسين
يعتقد معظم الناس أن مرضى السكر فقط لديهم مستويات عالية من السكر في الدم، لكن هذا ليس كذلك، فيمكن لأي شخص أن يعاني من هذا، وقد لا يلاحظ الضرر الذي يلحق بالأعصاب والأوعية الدموية والأعضاء.

ووفقا لموقع "برايت سايد"، إليك أعراض الإفراط فى تناول السكر:

الجوع المستمر

يمنع ارتفاع سكر الدم الجلوكوز من دخول الخلايا. ونتيجة لذلك ، لا يتلقى الجسم الطاقة ويطلب الطعام مرارًا وتكرارًا.

زيادة التعب

عند ارتفاع مستوى السكر في الدم ، لا يستطيع الجسم تخزين الجلوكوز وامتصاصه بشكل صحيح. فيتم استخدام الطاقة بشكل غير فعال ، ولا تتلقى خلايا الجسم الطاقة التي تحتاجها.. كل هذا يؤدي إلى حقيقة أن الشخص غالبًا ما يشعر بالتعب بدون سبب.

كثرة التبول

إذا كان سكر الدم مرتفعًا جدًا ، فلا يمكن للكلى إعادة امتصاص السوائل وبالتالي يصل تركيز الجلوكوز إلى طبيعته.. هذا يؤدي إلى كثرة التبول.

فقدان الوزن

مع ارتفاع مستوى الجلوكوز ، يمكنك إنقاص الوزن خلال فترة زمنية قصيرة ، حتى إذا كانت الوجبات متكررة وتحتوي على الكثير من السعرات الحرارية. هناك عدة أسباب لذلك:

يؤدي فقدان السوائل بسبب التبول المتكرر؛ إلى انخفاض مستوى السوائل في الجسم كله ، مما يؤدي إلى فقدان الوزن.

إذا كان مستوى الأنسولين غير كافٍ لتحلل الجلوكوز ، فإن الجسم سيتحول إلى حرق الدهون.
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