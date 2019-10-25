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أسباب ارتفاع السكر فى الصباح.. ما هى ظاهرة الفجر؟

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 10:28 ص
اسباب ارتفاع السكر
اسباب ارتفاع السكر فى الصباح
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أمينة الدسوقى
أسباب ارتفاع السكر فى الصباح، كثيرة فأحيانا تعرف بظاهرة الفجر والتى تحدث نتيجة تغيرات الجسم وردود الفعل التى تحدث أثناء النوم، فمن الاسباب الشائعة لـ ارتفاع السكر فى الصباح هو تناول وجبات خفيفة أثناء النوم عالية الكربوهيدرات وعدم تناول أدوية كافية لمرض السكري،

تأتى ظاهرة الفجر ضمن اسباب ارتفاع السكر فى الصباح، حيث تحدث تلك الظاهرة بسبب أن الجسم يستخدم الجلوكوز (السكر) للحصول على الطاقة، ومن المهم أن يكون لديك طاقة إضافية كافية لتتمكن من الاستيقاظ في الصباح، لذلك لفترة من الوقت في ساعات الصباح الباكر، عادة ما بين الساعة 3 صباحًا و 8 صباحًا، يبدأ جسمك في التخلص من الجلوكوز المخزن للتحضير لليوم التالي.

في الوقت نفسه ، يطلق جسمك هرمونات تقلل من حساسية الأنسولين، بالإضافة إلى ذلك ، قد تحدث هذه الأحداث أثناء تناول جرعات الدواء التي تتناولها في اليوم السابق، هذه الأحداث تسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم في الجسم في الصباح عند "الفجر".

اسباب ارتفاع السكر فى الصباح

1- بالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول: قد يؤدي إطلاق هرمون النمو أثناء الليل إلى ظهور ظاهرة الفجر، حيث تتغلب هرمونات النمو على تأثيرات الأنسولين ، كما أن مستويات الأنسولين التي يستعيدها الشخص خلال المساء تتناقص الآن.

2- أما مرضى السكري من النوع الثاني فمن المحتمل أن تكون سبب ظهور ظاهرة الفجر عجز الجسم عن إنتاج الأنسولين.

3- بعض الناس يعانون من ظاهرة الفجر الممتدة، والتي تستمر حتى منتصف الصباح، و يمكن أن يحدث هذا إذا كان لدى الشخص الكثير من الكربوهيدرات في وجبة الإفطار ، أو قد ينتج عن الإفراج المطول عن هرمون النمو، والذي يمكن أن يحدث عند مرضى السكري.

طرق الوقاية من ارتفاع السكر فى الصباح
1-تغيير توقيت أو نوع الأدوية الخاصة بك السكري
2-تناول وجبة إفطار خفيفة
3-زيادة جرعة الصباح من دواء السكري
4- تمرين مسائي في وقت مبكر

مصدر المعلومات مواقع clevelandclinic، medicalnewstoday.
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