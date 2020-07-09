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مرأة

أبرزها الصودا والزبيب.. 8 أطعمة تسبب ارتفاع السكر

الخميس 09/يوليه/2020 - 10:49 ص
صدى البلد
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آلاء حسن
الطاقة التي تحتاج إليها للعمل أو اللعب أو حتى التفكير بشكل مستقيم تأتي من سكر الدم أو الجلوكوز في الدم وينتشر في جميع أنحاء الجسم طوال الوقت.

ويأتي سكر الدم من الأطعمة التي تتناولها، ويساعد هرمون يسمى الأنسولين في نقل السكر من مجرى الدم إلى خلايا الجسم، حيث يتم استخدامه للطاقة.

لكن إذا انخفضت مستويات السكر في الدم لديك بشكل كبير فقد تواجه مجموعة كبيرة من الأعراض، وإذا كنت عرضة للانخفاضات في مستويات السكر في الدم فإن معرفة ما يجب فعله يمكن أن يساعد في الحفاظ على سلامتك.

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ووفقا لموقع healthline، نسبة السكر في الدم تأتي من الأطعمة والمشروبات التي تستهلكها، وإحدى أسهل الطرق لرفع نسبة السكر في الدم بسرعة هي تناول وجبة خفيفة سريعة.

توصي جمعية السكري الأمريكية بتناول 15 جرامًا على الأقل من الكربوهيدرات إذا انخفضت نسبة السكر في الدم ثم انتظر 15 دقيقة لإعادة فحص نسبة السكر في الدم.

من بين الأطعمة التي يمكنك تجربتها لزيادة السكر في الدم بسرعة ما يلي:

- قطعة فاكهة مثل الموز أو التفاح أو البرتقال

- 2 ملاعق طعام من الزبيب

- 15 عنب

- 1/2 كوب عصير برتقال أو أناناس أو جريب فروت

- 1/2 كوب صودا عادي (غير خالي من السكر)

- كوب حليب خالي من الدسم

- ملعقة كبيرة عسل أو جيلي

- ملعقة كبيرة سكر في الماء

قد تكون الأطعمة التي تحتوي على بروتين أو دهون، مثل زبدة الفول السوداني والآيس كريم والشوكولاتة مفيدة إذا انخفض مستوى السكر في الدم ولكن ليس أقل من 70 مجم / ديسيلتر.

تستغرق هذه الأطعمة الغنية بالدهون، بالإضافة إلى خبز الحبوب الكاملة وغيرها من الأطعمة عالية الألياف، وقتًا أطول لامتصاصها في مجرى الدم وبسبب هذا لن ترفع هذه الأطعمة نسبة السكر في الدم بسرعة مثل الأطعمة التي تحتوي على كربوهيدرات أكثر بساطة.
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