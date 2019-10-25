اسباب ارتفاع السكر عند الاطفال.. 5 أعراض تهدد حياتهم

اسباب ارتفاع السكر عند الاطفال، قد لا تعرفها الأم، لذلك تحرص الأمهات دائما على العناية بطفلها دون الأخذ فى الاعتبار بعض العوارض التى تظهر عليه قد تبدو لها عادية ولكنها فى النهاية تقود إلى وجود مرض مزمن أو مرض خطير، مثل السكري، حيث

يحدث ارتفاع السكر في الدم عند الاطفال عندما يرتفع مستوى السكر في الدم عن المعدل الطبيعي.



ارتفاع السكر عند الاطفال يأتى بسبب فقدان جرعة من دواء السكري أو الأنسولين، قد يكون سبب ذلك أيضًا تناول الكثير من الأطعمة أو تخطي التمارين أو التعرض للإعياء أو الإجهاد، ويمكن للنمو السريع خلال سنوات المراهقة أن يزيد من صعوبة الحفاظ على مستويات السكر في دم طفلك في نطاقه المستهدف.



اعراض ارتفاع السكر عند الاطفال



1- كثرة التبول طوال الوقت



2- العطش الشديد، إذا كان طفلك الصغير يتبول كثيرًا ، فإنه يفقد الكثير من السوائل، قد يحاول استعادتها عن طريق شرب أكثر من المعتاد.



3- فقدان الوزن على الرغم من الشهية الكبيرة، إذا كان طفلك يعاني من مشكلة في استخدام الجلوكوز بالطريقة الصحيحة ، فقد يبدأ جسمه في تحطيم العضلات والدهون للحصول على الطاقة.



4- الشعور بالتعب، قد يكون هناك نقص في الطاقة لدى أي شخص متعب للغاية، لأن جسمه لا يحصل على الوقود الذي يحتاجه.



5- مشاكل في الرؤية، حيث أن ارتفاع السكر في الدم يمكن أن يسحب السائل من العين، مما يجعل التركيز صعبًا.



اسباب ارتفاع السكر عند الاطفال



1- عدم الحول على الجرعة المحددة من دواء السكرى



2- تناول المزيد من الطعام وخاصة الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات



3- عدم القيام بالتمارين الرياضية المسموحة



4- الإصابة بالبرد والانفلونزا



5- تناول أنواع أخرى من الأدوية التي تؤثر على كيفية عمل أدوية السكري الخاصة بك



طرق الوقاية من ارتفاع السكر عند الاطفال



1- علاج ارتفاع نسبة السكر في الدم حالما يعاني طفلك من أعراض أو عندما يكون سكر دمه أعلى من المستوى المستهدف.



2- اتباع الخطوات للتعامل مع ارتفاع السكر في الدم، وفقا لوصف الطبيب.



3- من الممكن أن يتم تغيير الدواء لمرض السكري أو يستلزم زيادة الجرعة.



مصدر المعلومات مواقع healthlinkbc وwebmd وkidshealth.