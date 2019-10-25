Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

اسباب ارتفاع السكر عند الاطفال.. 5 أعراض تهدد حياتهم

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 03:30 م
اسباب ارتفاع السكر
اسباب ارتفاع السكر عند الاطفال
Advertisements
أمينة الدسوقى
اسباب ارتفاع السكر عند الاطفال، قد لا تعرفها الأم، لذلك تحرص الأمهات دائما على العناية بطفلها دون الأخذ فى الاعتبار بعض العوارض التى تظهر عليه قد تبدو لها عادية ولكنها فى النهاية تقود إلى وجود مرض مزمن أو مرض خطير، مثل السكري، حيث
يحدث ارتفاع السكر في الدم عند الاطفال عندما يرتفع مستوى السكر في الدم عن المعدل الطبيعي.

ارتفاع السكر عند الاطفال يأتى بسبب فقدان جرعة من دواء السكري أو الأنسولين، قد يكون سبب ذلك أيضًا تناول الكثير من الأطعمة أو تخطي التمارين أو التعرض للإعياء أو الإجهاد، ويمكن للنمو السريع خلال سنوات المراهقة أن يزيد من صعوبة الحفاظ على مستويات السكر في دم طفلك في نطاقه المستهدف.

اعراض ارتفاع السكر عند الاطفال

1- كثرة التبول طوال الوقت

2- العطش الشديد، إذا كان طفلك الصغير يتبول كثيرًا ، فإنه يفقد الكثير من السوائل، قد يحاول استعادتها عن طريق شرب أكثر من المعتاد.

3- فقدان الوزن على الرغم من الشهية الكبيرة، إذا كان طفلك يعاني من مشكلة في استخدام الجلوكوز بالطريقة الصحيحة ، فقد يبدأ جسمه في تحطيم العضلات والدهون للحصول على الطاقة.

4- الشعور بالتعب، قد يكون هناك نقص في الطاقة لدى أي شخص متعب للغاية، لأن جسمه لا يحصل على الوقود الذي يحتاجه.

5- مشاكل في الرؤية، حيث أن ارتفاع السكر في الدم يمكن أن يسحب السائل من العين، مما يجعل التركيز صعبًا.

اسباب ارتفاع السكر عند الاطفال

1- عدم الحول على الجرعة المحددة من دواء السكرى

2- تناول المزيد من الطعام وخاصة الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات

3- عدم القيام بالتمارين الرياضية المسموحة

4- الإصابة بالبرد والانفلونزا

5- تناول أنواع أخرى من الأدوية التي تؤثر على كيفية عمل أدوية السكري الخاصة بك

طرق الوقاية من ارتفاع السكر عند الاطفال

1- علاج ارتفاع نسبة السكر في الدم حالما يعاني طفلك من أعراض أو عندما يكون سكر دمه أعلى من المستوى المستهدف.

2- اتباع الخطوات للتعامل مع ارتفاع السكر في الدم، وفقا لوصف الطبيب.

3- من الممكن أن يتم تغيير الدواء لمرض السكري أو يستلزم زيادة الجرعة.

مصدر المعلومات مواقع healthlinkbc وwebmd وkidshealth.
اسباب ارتفاع السكر عند الاطفال اسباب ارتفاع السكر عند الاطفال
اسباب ارتفاع السكر عند الاطفال اسباب ارتفاع السكر عند الاطفال
اسباب ارتفاع السكر عند الاطفال اسباب ارتفاع السكر عند الاطفال
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اعراض المرارة الملتهبة.. الاكتشاف السريع اول خطوة لتجنب الاستئصال

أسباب صادمة لشعورك بالجوع ليلا .. رقم 7 غير متوقعة

7 نصائح لتعزيز مناعة الأطفال.. الابتعاد عن التدخين السلبي والمضادات الحيوية.. وتناول هذه الوجبات يفي بالغرض

أعراض مرض القلب .. تحذير للشباب: التدخين يؤدي إلى كارثة

أسباب ارتفاع السكر المفاجئ .. 5 أعراض تهدد صحتك

أسباب ارتفاع السكر فى الدم.. أعراض توضح حقيقة المرض ورقم 10 الأخطر

ترشيحاتنا

بـ ميكاب جذاب وفستان أبيض.. زوجة يوسف الشريف تخطف الأنظار على البحر

أفتح الفستان ميعجبش وأقفله ميعجبش.. رانيا يوسف ترد بقوة على منتقدي إطلالاتها .. فيديو

12 معلومة عن الكشف البترولي الجديد بخليج السويس

مشهد صادم.. رجل يدفع امرأة بعنف داخل المحطة لتصطدم بالمترو.. والسبب غامض

مفاجأة .. ماذا يحدث للجسم عند تناول الجرجير؟

شاهد.. أحدث ظهور لـ أحمد عادل عبد المنعم وزوجته

Advertisements

أخبار الرياضة .. تصريحات صادمة لـ مرتضى منصور .. إيقاف فرجاني ساسي.. قرار عاجل من الأهلي

تأثيره شديد فى هذا الموعد.. ناسا تنشر صورة لـ إعصار قادم إلى مصر

عاش هنا يوثق تمرد يوسف وهبي .. وأسرار علاقته بـ المافيا وإقامته بشقة دعارة وتجسيده شخصية النبي محمد.. وكواليس ارتباطه الجنسى بـ صديقة والدته

بعد انخفاض الدولار 5 قروش.. توقعات بتراجع أسعار البنزين واللحوم والدواجن

غدًا.. تعليق الدراسة بمدارس كفر الشيخ والغربية لسوء الأحوال الجوية

مباراتي الأهلي والزمالك بالدوري المصري تواجهان شبح التأجيل

مفاجأة .. ماذا يحدث للجسم عند تناول الجرجير؟

بفستان تايجر.. ياسمين صبرى تشعل إنستجرام بصورة أمام حمام السباحة

الزمالك يحتل العالم..مدافع سابق: أتمنى انضمام هذا اللاعب للقلعة البيضاء

خيانة وأشياء أخرى.. فنانة شهيرة تكشف سر طلاقها ورفضها الزواج من هذا الممثل.. فيديو

تعرف على آخر تطورات إصابة محمد عواد حارس الزمالك

بعد ارتفاع الأمواج لـ5 أمتار.. هل تتعرض مصر لإعصار يضرب سواحلها الشمالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ ميكاب جذاب وفستان أبيض.. زوجة يوسف الشريف تخطف الأنظار على البحر

شوربة العدس .. 6 طرق لعملها فى المنزل .. أبرزها بالسجق والخضار

بملابس غير تقليدية ... درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها