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برلمان

فرج عامر: حظر استيراد السكر سيؤدي إلى ارتفاع أسعاره في الأسواق

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 04:01 م
السكر
السكر
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فريدة محمد

قال المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار حظر استيراد السكر لمدة ٣ أشهر، سيؤدي إلى ارتفاع ثمن السكر  من ٦٢٠٠ جنية للطن إلى ٧٠٠٠ جنية للطن.

اضاف أن القرار سيترتب عليه ارتفاع جميع السلع الغذائية، في الوقت الذي يعاني فيه جميع المواطنين من قلة الدخول في ظل المرور بأزمة فيروس كورونا.

وأوضح عامر، في بيان له، ضرورة معالجة المشكلات الصناعية الكبرى بعيدا عن حلول اللجوء لارتفاع الأسعار ووقف عمليات الاستيراد، حتى لا يتسبب في إضافة عبء جديد على المواطن.

ولفت رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب،الى أن الدولة تبنت سياسة محاربة الغلاء الأمر الذي يستوجب المحافظة على الأسعار التي يتم التعامل بها وعدم تكبيل المواطن بمشقات وعقبات جديدة.
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