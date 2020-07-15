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رياضة

اليوم .. اتحاد الكرة يعقد مؤتمرًا لإعلان مسابقات المراحل السنية للموسم الجديد

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 07:55 ص
صدى البلد
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يسري غازي
يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمرا صحفيا في الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم الأربعاء بالمقر الرئيسي للاتحاد، يعلن خلاله الدكتور محمود سعد، المدير الفني للاتحاد عن المسابقات، التي ينظمها الاتحاد للمراحل السنية في الموسم الجديد 2020-2021.

وكانت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عقدت العديد من الاجتماعات مع مسؤولي أندية القسم الثالث فى مقر الجبلاية بالجزيرة.

وجرت على هامش الاجتماعات بين الجبلاية والاندية مناقشة مصير المسابقة المحلية، فضلاً عن تعديلات لائحة النظام الأساسي للجبلاية.

يُذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة، أعلنت أنها قيد انتظار موافقة الجهات الأمنية على الإعلان عن مواعيد جدول الدورى الممتاز عن شهر أغسطس، والملاعب المقرّر أن تستضيف البطولة، بعد عودتها يوم 6 من الشهر ذاته.
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