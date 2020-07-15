اليوم .. اتحاد الكرة يعقد مؤتمرًا لإعلان مسابقات المراحل السنية للموسم الجديد

يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمرا صحفيا في الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم الأربعاء بالمقر الرئيسي للاتحاد، يعلن خلاله الدكتور محمود سعد، المدير الفني للاتحاد عن المسابقات، التي ينظمها الاتحاد للمراحل السنية في الموسم الجديد 2020-2021.





وكانت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عقدت العديد من الاجتماعات مع مسؤولي أندية القسم الثالث فى مقر الجبلاية بالجزيرة.





وجرت على هامش الاجتماعات بين الجبلاية والاندية مناقشة مصير المسابقة المحلية، فضلاً عن تعديلات لائحة النظام الأساسي للجبلاية.



