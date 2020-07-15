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رياضة

بسبب كورونا .. اتجاه فى الجزائر لإلغاء الدورى والفاف يحسم الملف بالتصويت اليوم

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 08:17 ص
صدى البلد
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يسري غازي
يحسم اليوم الاربعاء الاتحاد الجزائرى لكرة القدم الفاف برئاسة خير الدين زطشى مصير مسابقة الدورى المحلى.
 
وبحسب بعض التسريبات الواردة من وسائل الاعلام الجزائرية فإن الاتحاد الجزائرى يقترب بقوة من الاعلان اليوم الأربعاء عن الغاء الموسم الرياضي الجاري مع اعتماد الترتيب الحالي.

 ووفقا للتقارير الإعلامية فإن قرار إلغاء الدورى الجزائرى بسبب أزمة فيروس كورونا يتبعه تتويج شباب بلوزداد بلقب البطولة المحلية ومن ثم المشاركة فى بطولة دورى ابطال افريقيا  الموسم القادم .

من جانبه قال بشير عابد خليل الصحفي فى جريدة الهداف الجزائرية فى تصريحات خاصة لصدى البلد ان الاتحاد الجزائرى سوف يعلن اليوم عن ثلاث خيارات وسوف يدعو الفرق إلى عقد جمعية عامة استثنائية من اجل التصويت على الخيار الخاص بإلغاء الدورى المحلى.

وأشار بشير عابد خليل إلى  ان الاتجاه الكبير السائد يتمثل فى الغاء الدورى الجزائرى الموسم الحالى بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد وإلغاء جميع النتائج واعتبار الموسم الرياضى كان لم يكن.
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