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فن

شاهد درة في أحدث ظهور لها عبر انستجرام

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 09:08 ص
درة
درة
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة درة  صورة جديدة  من خلال خاصية الاستوري عبر  حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

و ظهرت درة بأطلالة صيفية مبهجة  بسيطة و تركت شعرها منسدلا علي كتفيها

وتزينت درة بمجموعة من الاكسسوارات العصرية التى منحتها إطلالة جذابة ، بالاضافة الي بعض لمسات المكياج التي ارتكزت علي الالوان الهادية 


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يذكر أن أحدث أعمال درة مشاركتها في فيلم "يوم وليلة"، مع خالد النبوي، خالد سرحان، أحمد الفيشاوي، حنان مطاوع، ميدو عادل، محمود أوتاكا، سامي مغاوري، شادي جمال أسعد، حمزة العيلي، محمد جمعة، مجدي عبيد، جيهان أنور.
شاهد درة في أحدث ظهور لها عبر انستجرام
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