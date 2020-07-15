محمد فضل الله عن تدخل الأولمبية في عمومية الجبلاية: "ملهاش سلطة"





يذكر ان اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، ارسلت الخطاب الذي وصلها من اللجنة الأولمبية مؤخرًا بشأن الجمعية العمومية لاعتماد لائحة النظام الأساسي الجديدة، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ردًا على الخطاب الأخير بشأن ضرورة إقامة الجمعية العمومية واعتماد اللائحة قبل نهاية يوليو الجارى.





وتضمن خطاب اللجنة الأولمبية لاتحاد الكرة، أنه من الصعب إقامة الجمعية العمومية خلال شهر يوليو الجارى، وأن اللائحة تنص على عدم إقامة الجمعية العمومية إلا بعد انتهاء الموسم الكروى حتى يتم تصنيف الأندية والهيئات والرياضية التى من حقها حضور الجمعية العمومية والتصويت على اللائحة.

واستطرد ..اذا كانت الاتحاد سوف يقيم الأندية فإنه يقوم بتقييمها وفقًا للمشاركة وليس المقصود من ضرورة انتهاء الموسم أن الأندية لم تشارك في المسابقات.