محمد فضل الله عن تدخل الأولمبية في عمومية الجبلاية: "ملهاش سلطة"

أكد الدكتور محمد فضل الله، مستشار اللوائح الرياضية، أن اللجنة الأوليمبية ليس لها سلطة عقد اتحاد الكرة فعاليات الجمعية العمومية من عدمه.
قال الدكتور محمد فضل الله فى تصريحات خاصة لصدى البلد..الجمعية العمومية القادمة يجب أن تكون وفق قواعد اللائحة القديمة المعتمدة من قبل الاتحاد المصرى لكرة القدم والاتحاد الدولى لكرة القدم ثم بعد إعتماد اللائحة الجديده يتم إجراء الانتخابات فى الاتحاد أو أي إجراء عليها.
تابع.. لكن الأصل أن الاتحاد لا يرسل للجنة الأولمبية الاتحاد يعقد جمعيتi وفقا للائحته وإذا اللجنة الأولمبية ابدت اية اعتراضات تختصم الجبلاية امام مركز التسوية والتحكيم الرياضى.
اضاف.. الجمعية العمومية لا ترتبط بانتهاء الموسم وانما ترتبط الجمعية العمومية العادية بموعد انعقادها السنوى والجمعية العمومية الغير عادية عند الحاجه والضرورة.
واستطرد ..اذا كانت الاتحاد سوف يقيم الأندية فإنه يقوم بتقييمها وفقًا للمشاركة وليس المقصود من ضرورة انتهاء الموسم أن الأندية لم تشارك في المسابقات.
يذكر ان اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، ارسلت الخطاب الذي وصلها من اللجنة الأولمبية مؤخرًا بشأن الجمعية العمومية لاعتماد لائحة النظام الأساسي الجديدة، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ردًا على الخطاب الأخير بشأن ضرورة إقامة الجمعية العمومية واعتماد اللائحة قبل نهاية يوليو الجارى.
وتضمن خطاب اللجنة الأولمبية لاتحاد الكرة، أنه من الصعب إقامة الجمعية العمومية خلال شهر يوليو الجارى، وأن اللائحة تنص على عدم إقامة الجمعية العمومية إلا بعد انتهاء الموسم الكروى حتى يتم تصنيف الأندية والهيئات والرياضية التى من حقها حضور الجمعية العمومية والتصويت على اللائحة.