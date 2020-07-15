أخبار السعودية اليوم: ظاهرة فلكية جديدة تحدث في الحرم.. تفاصيل الحكم التاريخي بحق المرأة السعودية.. وتحذيرات جديدة من المملكة بشأن كورونا

ظاهرة فلكية جديدة تحدث في الحرم

تفاصيل حكم تاريخي بحق المرأة السعودية فى سكن مستقل

تحذير جديد من الصحة السعودية بشأن كورونا





يتعامد اليوم الأربعاء قرص الشمس على الكعبة المشرفة وقت أذان الظهر في المسجد الحرام، وتحديدًا في تمام الساعة 12 و26 دقيقة.





وبدوره قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق أن معنى هذا التعامد أن كل مَن سيشاهد الشمس في هذه اللحظة سيكون مستقبلًا للقبلة، مهما كان موقعه بأي مكان في العالم.





وأوضح الخبير الفلكي السعودي أن علماء الإسلام قديما كانوا يستخدمون هذه الطريقة لتحديد القبلة بدقة متناهية.





وبيًن الزعاق أن تحديد القبلة قديمًا كان يتم من خلال وضع شاخص على الأرض، حيث إن الشاخص له ظل، مضيفًا أنه في النقطة التي يلتقي فيها الظل بالشاخص ستكون هي اتجاه القبلة.





وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل ما بين روادها بعد صدور حكم قضائي بشأن تغيب إحدى النساء وتأكيد حقها في السكن المستقل، حيث يرون في القرار رد حق للنساء وتعزيز للثقة فيهن وإنهاء معاناة الكثيرات.





ووفق صحيفة مكة الإلكترونية فقد اشاد المحامي عبد الرحمن اللاحم بالحكم الصادر عن القضاء السعودي حيث قال "حكم (تاريخي) بشأن قضية تغيب كان لنا الشرف في إدارتها ، ويؤكد أن استقلال المرأة العاقلة البالغة في منزل مستقل؛ ليست جريمة تستحق التعزير".





وعبر عن سعادته الغامرة بما حققه من إنتصار لصالح المرأة السعودية حيث أوضح قائلا "أنا في غاية السعادة لهذا الحكم الذي ينهي قصصا مأساوية للنساء، تحية للسيدة التي دافعت عن حقها بالقانون".





وذكر أن النائب العام السعودي كان قد أصدر تعميمًا قبل فترة بعدم تلقي أي بلاغ متعلق بالتغيب أو أي بلاغ يقيد حرية المرأة أو ينتهك خصوصيتها، لافتا إلى أن المملكة تعيش مرحلة تحول تاريخية، المجد لقائد هذه الرؤية.





ومن جانبهم غرًد مجموعة من رواد مواقع التواصل الإجتماعي حيث قالت ملاك " مستغربة من الذين يقولون ما لنا إلا بيت أهلنا ولا أدري ليس غصبا عليكن أن تهربوا من أهلكن. بالعكس أرى أن هذا القرار وقف أكثر شيء مع المعنفات المضطهدات والمطلقات، بعض الأهل يتضايقون من وجود البنت".





وغرًد حساب أخر يُدعي فهد "من وجهة نظري بعيدًا عن الاستثناءات أرى أنه قرار صائب لعدة أمور منها أن بعض الآباء لديه اضطرابات عقلية أو أنه يتعاطى مخدرات فمجرد خروج بنته للتسوق أو للمقهى تتعرض للتعنيف والتهديد ، بعض الآباء متشددون وفكرهم بدائي فخروج بنته فقط يعتبر فضيحة بالنسبة له.





وأصدرت وزارة الصحة السعودية تحذيرا بشأن فيروس كورونا المستجد وذلك نظرا لما يتم تداوله من معلومات غير صحيحة عن انتهاء فيروس كورونا، مؤكدة أن الفيروس لازال نشطًا رغم أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا في المملكة قفزت إلى 74.6%.





جدير بالذكر أن فحوصات كورونا في السعودية بلغت حوالي 2 مليون و300 ألف فحص، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا في السعودية 177560 حالة وذلك بعد تسجيل 7718 حالة شفاء مؤخرا.





يُشار إلى أن السلطات الصحية داخل المملكة كانت قد رصدت بالأمس الثلاثاء 40 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 2283 حالة.





كما إرتفعت إجمالي الإصابات بــ كوفيد 19 داخل المملكة الي 237 ألفا و803 حالات بعد تسجيل 2692 إصابة جديدة بالفيروس.