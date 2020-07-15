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رياضة

الأهلي يخوض «تراي ماتش» غدًا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:28 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خوض تراي ماتش كامل في مران الفريق المقرر له الخامسة والنصف مساء غدٍ الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

ويأتي قرار الجهاز الفني بإقامة تراي ماتش كامل غدا، في إطار التحضير للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات الدوري بالإضافة إلى خوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها سبتمبر المقبل.
يذكر أن الجهاز الفني أقام تراي ماتش في جزء من التدريبات الأخيرة قبل أن يقرر إقامته كاملا في مران الغد الذي ينطلق في الخامسة والنصف مساء.

وكان الجهاز الفني قد حدد يوم 23 يوليو الجاري موعدا لخوض مباراة ودية أمام سموحة علي ملعب التتش بالجزيرة.

وخضع لاعبو الفريق والأجهزة الفنية والطبية والإدارية بالفريق للمسحة الطبية الرابعة صباح اليوم الأربعاء؛ للاطمئنان على سلامة الجميع.

وكان الأهلي قد أجرى ثلاث مسحات طبية في وقت سابق، وجاءت نتائجها سلبية، وذلك وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية الصارمة التي يطبقها النادي الأهلي.

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