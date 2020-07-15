الأهلي يخوض «تراي ماتش» غدًا

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خوض تراي ماتش كامل في مران الفريق المقرر له الخامسة والنصف مساء غدٍ الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.
ويأتي قرار الجهاز الفني بإقامة تراي ماتش كامل غدا، في إطار التحضير للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات الدوري بالإضافة إلى خوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها سبتمبر المقبل.
يذكر أن الجهاز الفني أقام تراي ماتش في جزء من التدريبات الأخيرة قبل أن يقرر إقامته كاملا في مران الغد الذي ينطلق في الخامسة والنصف مساء.
وكان الجهاز الفني قد حدد يوم 23 يوليو الجاري موعدا لخوض مباراة ودية أمام سموحة علي ملعب التتش بالجزيرة.
وخضع لاعبو الفريق والأجهزة الفنية والطبية والإدارية بالفريق للمسحة الطبية الرابعة صباح اليوم الأربعاء؛ للاطمئنان على سلامة الجميع.
وكان الأهلي قد أجرى ثلاث مسحات طبية في وقت سابق، وجاءت نتائجها سلبية، وذلك وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية الصارمة التي يطبقها النادي الأهلي.