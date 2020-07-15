الشباب والرياضة بالشرقية تنفذ ندوة بعنوان "التحرش بين الأسباب والواقع والدين"

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بهدف الوصول إلي مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع نظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وتوجه الدولة بكامل أجهزتها التنفيذية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





فيما أكد وائل الألفي وكيل وزاره الشباب والرياضة أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية سوف تقوم المديرية بتنظيم ندوة بعنوان " التحرش بين الأسباب والواقع والدين " يتم عرضها اليوم الأربعاء الموافق 15 يوليه في تمام الساعة الحادية عشر صباحا عن طريق البث المباشر علي صفحة مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة علي الفيس بوك وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية.





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وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة إلي أنه من المقرر أن تقوم الداعية الإسلامية الشيماء محمد ابراهيم بإلقاء الندوة وذلك لاستعراض أسباب ودوافع هذه الظاهرة وتوضيح حرص الإسلام على المحافظة على كرامة الإنسان وعرضه وأن التحرش الجنسي حرامٌ شرعًا، وكبيرةٌ من كبائر الذنوب، وجريمةٌ يعاقب عليها القانون، ولا يصدر إلا عن ذوي النفوس المريضة والأهواء الدنيئة وكذلك تقديم بعض النصائح الهامة التي من شأنها حماية الاسرة المصرية.





ولمشاهدة الندوة كاملة اضغط على الرابط التالي..

https://www.facebook.com/groups/296987337874456/?ref=group_header