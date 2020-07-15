التنمية المحلية: حملات بالمحافظات لفتح الجراجات المغلقة ومعاقبة المخالفين بالقانون

أكد الدكتور خالد قاسم ، المتحدث الرسمي لـ وزارة التنمية المحلية، أن الأحياء والمحليات بدأت في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح الجراجات المغلقة اسفل العقارات السكنية لتقليل التزاحم وتعطيل المرور في الشوارع.





واوضح "قاسم"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه سيتم تنفيذ القانون على المخالفين وعقابهم بما يتوافق مع القانون ،لافتا الى انه جارى حصر الجراجات المغلقة بالمحافظات لإعادة فتحها.









وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات تقوم باجراء حملات على العقارات لاعادة فتح الجراجات المغلقة والتأكد من تنفيذ التكليفات.





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال افتتاحه حي الاسمرات المرحلة الثالثة اليوم، الأحد، وجه بفتح الجراجات أسفل العمارات، ونزع ملكية الجراج من مالكه إذا خالف ذلك، مؤكدا أن الجراج حق للمواطنين ويجب أن يتم استغلاله لتيسير السيولة المرورية بالطرق.



