الرئيس السيسي يوجه بضرورة فتح الجراجات.. ويوجه رسالة للمحافظين ومديرى الأمن

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن التجمعات التى تحدث الآن فى وسط البلد بسبب عيد الفطر وركن المواطن لسيارته، موضحا :" لو قفلتوا الجراج المواطن هيركن عربياته فين"، مشيرا بضرورة فتح الجراجات مرة أخرى.





وأضاف الرئيس السيسي، خلال إفتتاح مؤتمر مشروع بشاير الخير ، :" أنزلوا وسط البلد وأنتوا هتشوفوا عجايب، موضحا أن هناك مخالفات لركن السيارات الآن بسبب قرب عيد الفطر المبارك.





ووجه الرئيس السيسي رسالة إلى كل محافظ ومدير أمن، أن يقوم بمنع أى فاسد فى الأرض المسؤول بها، مشيرا:" أعرف أنت مين".





وأكد: ""إحنا لما كنا فى المحمودية لقينا 35 مسجد مبنيين على الترع ولما نيجي نشيلها يقولوا بتشيلوها ليه، هى دى أرضك، دا ربنا متبرأ منكوا".





يضم مشروع بشائر الخير ٣، قسمين؛ القسم الأول، هو منطقة الأهالي، وتم تنفيذها على مساحة ١٠٥ أفدنة؛ تضم ٢٠٠ عمارة سكنية و١٠ الاف و٦٢٤ وحدة سكنية، ومن المستهدف أن يستفيد أكثر من ٥٠ ألف مواطن من ذلك المشروع.



