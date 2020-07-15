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حوادث

ضبط 3 أشخاص قاموا بترويج أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة على السوشيال ميديا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:56 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بالترويج لنشر أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة عبر "فيس بوك- واتساب").

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة عبر شبكة "الإنترنت" والتى من بينها جرائم تسريب أسئلة وإجابات إمتحانات المدارس والجامعات أو ترويج الأجهزة والأدوات المستخدمة فى ذلك.

تمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من رصد الشخصان المسئولان عن إدارة مجموعتان تحملان ذات المسمى (ثقة فى الله نجاح) بتطبيق المحادثات "واتس آب" وقيامهما بنشر أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة لمادتى (الكيمياء- الجغرافيا).. وإستهدافهما وضبطهما بمحل إقامة كلًا منهما بدائرة مركز صدفا بأسيوط عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومديرية أمن أسيوط، وبحوزتهما الهاتفان المستخدمان فى ارتكاب الواقعة "بفحصهما تبين وجود آثار ودلائل عن إدارة المجموعتين المشار إليهما".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وقيامهما بإدارة المجموعتان بغرض مساعدة الطلاب على الغش أثناء تأدية الإمتحانات والإستفادة مقابل ذلك ماديًا.

وكذلك رصد قيام المسئولة عن إدارة مجموعة مسماة (علمى علوم) بتطبيق المحادثات "واتس آب" بنشر أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة لمادتى (الفيزياء - التاريخ).. وإستهدافها وضبطها بمحل إقامتها "بنى سويف".

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومديرية أمن بنى سويف.. وبحوزتها الهاتف المحمول المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة وقيامها بإدارة المجموعة بغرض مساعدة الطلاب على الغش أثناء تأدية الإمتحانات والإستفادة مقابل ذلك ماديًا، وقيامها بمغادرة المجموعة وحذف تطبيق المُحادثات المُشار إليه عقب علمها بضبط القائمين على إدارة مجموعات مماثلة ممن تقوم بنشر أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة.
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