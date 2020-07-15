بتكلفة 10 ملايين جنيه.. محافظ ووكيل وزارة الصحة بالشرقية يشهدان تدشين جهاز الأشعة المقطعية بمستشفى الصدر.. صور

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يرافقه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، تدشين جهاز الأشعة المقطعية بمستشفي الأمراض الصدرية بالزقازيق، والذي تم دعمه للمستشفي بالتعاون مع المجتمع المدني، بتكلفة تقديرية بلغت ٤ مليون، ٢٠٠ ألف جنيه.





أكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه تم تدريب الفريق الطبي من الأطباء وفنيين الأشعة علي أداء العمل، ليتم بدء العمل الفعلي للجهاز إعتبارًا من اليوم وذلك بحضور مستشار المحافظ للمشروعات التنموية، ومدير عام الطب العلاجي ، ومدير إدارة المستشفيات بمديرية الشئون الصحية، ومدير المستشفي.

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كما تفقد محافظ الشرقية والحضور أعمال التطوير بشبكة الغازات لتشمل جميع أقسام المستشفي الطبية، بتكلفة بلغت مليون، ٧٠٠ ألف جنيه، وأعمال التطوير للأقسام الطبية بالدور الثالث لتسع ٤٥ سرير، بتكلفة تقديرية بلغت ٣ مليون، ٧٠٠ ألف جنيه، دعم من ميزانية المديرية، كما تابع الخدمة الطبية المقدمة للمرضي بالمستشفي.



