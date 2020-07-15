استعدادا لموسم التلقيح الصناعي.. الزراعة تعلن عن قوافل بيطرية لعلاج الأمراض التناسلية للماشية

نظم معهد بحوث التناسليات الحيوانية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، زيارات ميدانية وقوافل بيطرية تضم لجان من استشاري المعهد، بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إلى محافظتي البحيرة والشرقية، لمناظرة الحالات المستعصية تناسليًا وعلاجها من أبقار وجاموس.





وقال الدكتور هاني حسن، مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، في بيان، الثلاثاء، إن تلك القوافل تم تنفيذها تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، نظرًا لأهمية المسح للمشاكل التناسلية للماشية تمهيدًا لبدء موسم التلقيح الاصطناعي الذي سيبدأ في سبتمبر المقبل، وذلك باشراف ومراجعة معهد بحوث التناسليات الحيوانية، ضمن برامج التحسين الوراثي للسلالات المحلية في محافظات الجمهورية لرفع الكفاءة الانتاجية لها والمساعدة في سد الفجوة بين الانتاج والاحتياج من البروتين الحيواني في مصر.





واشار مدير المعهد انه تم عقد ورش عمل لتدريب الأطباء البيطريين بالمحافظتين، على التقنيات الحديثة للتشخيص باستخدام السونار والتلقيح الاصطناعي لرفع كفائتهم المهنية ونقل الخبرات لهم وما استحدث في مجال التناسليات الحيوانية، لافتا الى انه تم ايضا عقد ندوات ارشادية للمربيين للرد على طرق تفادي الاضطرابات التناسلية في الماشية الحلابة.



