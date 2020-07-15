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محافظات

بعد مرور 5 أيام.. 39 مرشحا لانتخابات مجلس الشيوخ في الإسكندرية

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 07:54 م
انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ
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أحمد بسيوني
تقدم سبعة مرشحين جدد اليوم الأربعاء إلى لجنة تلقي أوراق الراغبين في الترشح لخوض انتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، ليصبح إجمالي المرشحين إلى 39 مرشحًا بعد مرور أربعة أيام من فتح باب الترشح.

والمرشحين هم: عصام الدين سعد السيد يوسف، وقباري محمود علي عامر، وماجدة محمود عمر سليمان، وطارق عبدالمنعم خالد السيد غانم، وخميس محمد السيد إبراهيم وعبدالفتاح عبدالنبي زيدان عبدالسلام، مستقلون، وعاطف فوزي فهمي عجايبي عن حزب مصر القومي.

وقد تقدم في اليوم الأول تسعة مرشحين، 7 مرشحين عن القائمة الائتلافية لحزب مستقبل وطن ومرشح عن حزب النور ومرشح للمنافسة على المقاعد الفردية، وهم سامح الشيمي، رمز الكتاب، سعد عبد المولى، رمز سنبلة القمح، علاء جاد، رمز القلم، السيد جمعة، رمز السلم، محمد الرشيدي، رمز الصاروخ "، محمد حمزة، رمز المسدس، نشأت متري، رمز قناة السويس، بالإضافة إلى محمد محرم عبد اللطيف، رمز المظلة عن حزب النور وحمدي محمد إبراهيم المسلماني عن حزب الغد. 

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وفي اليوم الثاني تقدم كل من: عبدالعزيز عبده عبد العزيز، حسام إبراهيم، مايسة السيد محمد، مستقلين، وعزمي شبل جوده، عن حزب مصر بلدي، واسامه علي عصمت عن حزب الوفد، وعمرو نبيل عن حزب الإصلاح والنهضة.

وفي اليوم الثالث تقدم كل من محمد عبد الحميد فتح الله الفقي، وهشام محمود الأقدحي، وصافيناز أحمد عبد العزيز جاب الله، وسمير محمد أبو المكارم.

وفي اليوم الرابع تقدم والمرشحون هم: عبدالله عبدالعزيز محمد بدران، زارع منيسي سالم فرج، وطلعت مرزوق عبدالعزيز سعد عن حزب النور، وعادل محمد علي السراجي عن حزب الوفد، وعلى عبدالمطلب محمد نصر، حزب الإصلاح والنهضة، والمستقلون مصطفى إبراهيم عبدالعاطي،  ومحمود عبدالحكيم محمد يوسف، ومعتز محمود حنفي محمود الحضري، وياسر السيد أبوزيد إبراهيم، ومحمد أحمد حمادـ وهايدي حسن محمود شركس.

وقال المستشار محمد أمين المشد، رئيس محكمة شرق الابتدائية، إن عملية تقديم الأوراق تتم وسط إجراءات احترازية مكثفة لمجابهة فيروس كورونا المستجد .

وعن الموعد النهائي لغلق باب الترشح، قال المستشار المشد إن باب التقديم مفتوح يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة عصرًا، وسيغلق يوم السبت الساعة الثانية ظهرًا، وبعدها يفتح باب الطعون لمدة 24 ساعة.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات مجلس الشيوخ للمغتربين بالخارج، يومي الأحد والاثنين، 9 و10 أغسطس المقبل، وفي داخل مصر، ويومي الثلاثاء والأربعاء، 11 و12 أغسطس المقبل.
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