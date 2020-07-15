أردوغان عن انقلاب 2016: كانت محاولة لمنع رفع الأذان في مساجدنا

حاول الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، تحويل الإنقلاب المزعوم في عام 2016، بأنه حرب على الإسلام.





وقال أردوغان في كلمته بذكرى الإنقلاب المزعوم إن الشعب التركي أفشل الإنقلاب في عام 2016، الذي حاول إسكات الاذان في المساجد، وهو ما أفشله الشعب.





واحتفى أردوغان بقرار تحويل متحف أيا صوفيا إلى مسجد، مؤكدا أن هذا القرار انتصار لإفشال الإنقلاب-المزعوم- الذي وقع في 15 يوليو عام 2016.





يذكر أن حركة الخدمة، التي يتهمها أردوغان ومن معه بالتورط في محاولة الإنقلاب المزعومة، هي جماعة دعوية دينية خدمية في أصلها، ما يتنافى مع تصريحات أردوغان.



