عميد فنون جميلة حلوان: إبداع الطلاب فى مشاريع التخرج هذا العام





على الرغم من الظروف التى يمر بها العالم بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد و تعطل الدراسة بالجامعات و المعاهد المصرية لفترة طويلة و اتجاه اغلب الحامعات لمناقشة مشاريع التخرج عبر المحادثات الالكترونية بنظام الاونلاين ، الاا ان طلاب فنون جميلة حلوان بالزمالك ابهرو اساتذتهم بمشاريع تخرجهم الفريدة هذا العام .











و قد صرح الدكتور احمد فؤاد عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، انه على الرغم من الظروف الصعبة التي نتجت عن جائحة كورونا في الأشهر الماضية، فقد تمكنت الكلية من إتمام مشاريع التخرج للطلاب بالشعبتين بنجاح و ابداع ، عبر تقنيات التواصل عن بعد، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الكلية.









مشيرا الى انه جرى تحكيم مشروعات التخرج والمقابلة الشخصية للطلاب داخل الكلية، وتجرى حاليا امتحانات البكالوريوس في مراسم القسم، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي واشتراطات الوقاية من فيروس كورونا، للحفاظ على صحة الأساتذة والطلاب .





جدير بالذكر ان كلية الفنون الجميلة قد بدائت امتحانات الفرق النهائية يوم السبت الموافق 11 يوليو 2020 و من المقرر ان تنهى الامتحانات نهاية هذا الشهر .



