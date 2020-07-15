فهموا كلامى خطأ.. عبد الرحمن أبو زهرة: مقدرش أعيش بدون دراما وفكرت فى الاعتزال بسبب الضغوط

قال الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة ، إن هناك فهما خاطئا لتصريحاته الأخيرة، موضحًا أنه يمر بظروف قاسية وضغوط غير قادر على تحملها دفعته لقول أنه يفكر فى اعتزال العمل الفني.





وأضاف "أبو زهرة "، خلال لقاء عبر "سكايب"، ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه لا يستطيع أن يعيش بدون الدراما وتفكيره فى الاعتزال كان بسبب الضغوط التى مر بها.





وأكمل :"فهمو كلامى خطأ ..أنا بمر بظروف عائلية قاسية أوى وربنا يصبرنى عليها ..ومقلتش هعتزل أنا قلت بفكر فى الاعتزال".

وتابع، :"أنا مقدرش أعيش من غير دراما وتمثيل..كانت لحظة حزينة ومعرفش أنا قلتها إزى".



