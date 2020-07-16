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مقدمة برنامج 90 دقيقة تتصل بالخط الساخن لجهاز حماية المستهلك على الهواء.. شاهد

الخميس 16/يوليه/2020 - 01:06 ص
جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك
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محمود محسن
قامت ايمان سليم مقدمة برنامج 90 دقيقة بالاتصال بالخط الساخن بجهاز حماية المستهلك على الهواء مباشرة وأكدت أنها ترغب في تقديم شكوى لأنها قامت بشراء ملابس وترغب في إرجاعها وتستعيد أموالها.

وأضافت سليم خلال تقديمها برنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أنها تدعى إيمان سليم وأنها تريد أن يتم إتخاذ إجراءات ليرد عليها ممثل الجهاز بأنه يتم الحصول على بيانات العميل والشركة ويتواصل محقق من الجهاز للشركة ويتم الإتصال بالعميل خلال 5 أيام من العمل على الشكوى. 


وتابعت مقدمة برنامج 90 دقيقة انها كانت أن تريد القيام بتجربة على الهواء من أجل طمأنة المواطنين بأن الجهاز يعمل ويتلقى الشكاوي ويعمل على حلها.

وأشار القائم بأعمال رئيس حماية المستهلك اننا جاهزين على مدار اليوم لاستقبال شكاوي المواطنين عن طريق الخط الساخن للجهاز 19588، أو من خلال المكاتب المخصصة لذلك أو من خلال رقم الواتس آب على رقم 01281661880.
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