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مرأة

بفستان أبيض.. أمينة خليل تخطف الأنظار في حفل خطوبتها

الخميس 16/يوليه/2020 - 12:24 ص
أمينة خليل
أمينة خليل
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هاجر هانئ
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة أمينة خليل خلال أحتفالها بحفل خطوبتها في أجواء عائلية مقتصرة فقط على الأهالي والمقربين.

ظهرت أمينة خليل فى الصورة بإطلالة أنيقة و جذابة، حيث ارتدت فستان قصير يصل أعلى الركبة و ذا أكمام طويلة شفافة، واتسم التصميم باللون الأبيض الذى تميز بنقوشات بنفس اللون ايضا مما منحها مظهرا جذابا.


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وأكملت أمينة خليل إطلالتها بمجموعة من الاكسسوارات و المجوهرات المميزة التى التى زادت من جمال إطلالتها.

أما من الناحية الجمالية، بدت أمينة خليل بخصلات شعرها الانسيابى المنسدله على كتفيها،واختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون إطلالتها.

بفستان أبيض.. أمينة خليل تخطف الأنظار في حفل خطوبتها
بفستان أبيض.. أمينة خليل تخطف الأنظار في حفل خطوبتها
بفستان أبيض.. أمينة خليل تخطف الأنظار في حفل خطوبتها
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