أكبر عملية اختراق في تاريخ تويتر.. أبرز الضحايا رئيسا أمريكا وإسرائيل.. و«بيتكوين» السبب

قالت متحدّثة باسم بيل جيتس: "يمكننا أن نؤكّد أنّ هذه التغريدة لم تُرسل من قبل بيل جيتس. تبدو هذه جزءًا من مشكلة أكبر يواجهها تويتر. تويتر على علم بذلك ويعمل على استعادة الحساب".





سارع كاميرون وينكليفوس، الشريك المؤسس في شركة "جيميني" للتبادلات بالعملات الرقمية، إلى التحذير من عملية القرصنة هذه. وقال في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر "هذه عملية احتيال، لا تشتركوا فيها!".





هبوط أسهم تويتر