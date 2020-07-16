أكبر عملية اختراق في تاريخ تويتر.. أبرز الضحايا رئيسا أمريكا وإسرائيل.. و«بيتكوين» السبب

- اختراق حسابات مشاهير العالم فى المال والسياسة والفن
- تويتر يدافع عن نفسه بحجة غير مبررة
- القراصنة حتى هذه اللحظة مجهولون
- تويتر منع الضحايا من نشر تغريدات وأوقف إرسال واستقبال الرسائل
- هبوط أسهم تويتر عقب فضيحة الاختراقات
بينما لم تبلغ عقارب الساعة منتصف الليل، انفجرت واحدة من أكبر الفضائح في تاريخ موقع التغريدات القصيرة الشهير تويتر
، بعدما تعرض لعملية اختراق على يد قراصنة مجهولين استهدفوا حسابات المشاهير في المال والسياسة والفن، لدرجة أنه من بين الضحايا الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية باراك أوباما، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
نجح المخترقون الذين لم يعلنوا عن هويتهم حتى الآن، فى نشر إعلانات عبر تلك الحسابات تدعو متابعيها لإرسال مبالغ بالعملة الرقمية "بيتكوين"، فيما أمهلت بعض الحسابات المخترقة كل متابع لهذه الحسابات 30 دقيقة لكي يرسل إلى عنوان محدّد مبلغًا بعملة البيتكوين ليحصل مقابلها على ضعف هذا المبلغ.
قلة حيلة تويتر
على الفور أعلنت شركة "تويتر" أنها فتحت تحقيقًا موسعًا حول هذا الأمر، حيث نشر حسابها الرسمي تغريدة قال فيها: "ندرك أن هناك حادثًا أمنيًا استهدف حسابات على تويتر، ونعكف في الوقت الراهن على التحقيق في هذا الأمر وإصلاحه على الفور، وسوف ننشر آخر التطورات في هذا الصدد سريعًا".
وفي خطوة غير مسبوقة في تاريخ "تويتر"، أعلن الموقع أنه سيمنع عدة حسابات موثقة من نشر تغريدات لحين تقصي هذا الاختراق.
بيانات الضحايا
قالت متحدّثة باسم بيل جيتس: "يمكننا أن نؤكّد أنّ هذه التغريدة لم تُرسل من قبل بيل جيتس. تبدو هذه جزءًا من مشكلة أكبر يواجهها تويتر. تويتر على علم بذلك ويعمل على استعادة الحساب".
سارع كاميرون وينكليفوس، الشريك المؤسس في شركة "جيميني" للتبادلات بالعملات الرقمية، إلى التحذير من عملية القرصنة هذه. وقال في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر "هذه عملية احتيال، لا تشتركوا فيها!".
هبوط أسهم تويتر
وهبط سهم تويتر بنسبة 4٪ بعد ساعات من عمليات الاختراق، في الوقت الذي تكافح فيه الشركة للسيطرة عليها ولم تقدم حتى اللحظة أية معلومات حولها.
قائمة الضحايا
1- الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما
2- رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
3- الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة مايكروسوفت، بيل جيتس
4- جيف بيزوس مؤسس موقع أمازون
5- إيلون ماسك صاحب شركة تيسلا
6- الملياردير ورئيس بلدية نيويورك مايك بلومبرج
7- المطرب كاني ويست زوج كيم كارداشيان
8- الملياردير وارن بافيت
9- المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن.
10- حساب شركة أمازون.
11- حساب شركة آبل.
12- حساب شركة أوبر.
نص التغريدة
وجاء نص التغريدة المنشورة على هذه الحسابات:" “Everyone is asking me to give back, and now is the time. I am doubling all payments sent to my BTC address for the next 30 minutes. You send $1000, I send you back $2000.”
وتعني "إلى الجميع اكسبوا ضعف أموالكم.. كل من سيرسل إلى 1000 دولار عبر بيتكوين سأرجعها له فورًا بقمية 2000 دولار..فقط على حساب البيتكوين الخاص بي".
عذر أقبح من ذنب
نشر حساب الدعم الفني الخاص بمنصة التواصل الاجتماعى الشهيرة "تويتر"، تغريدة عن عطل فني مؤقت أصاب بعض الحسابات بشكل عشوائي،
بعد دقائق من فضيحة اختراق حسابات المشاهير، ونشر تغريدات
، بخصوص عملة البيتكوين الافتراضية، بدقائق معدودة.