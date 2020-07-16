AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

فيات تيبو 2021 في السوق المصري قريبا

الخميس 16/يوليه/2020 - 03:04 ص
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
كشفت بعض التقارير عن قرب دخول سيارات فيات تيو الحديثة موديل 2021 إلى السوق المصري وسيبدأ بيعها محليا خلال أيام. 

وأكدت التقارير أن السيارات في مرحلة الإفراج الجمركي عنها في الوقت الحالي، كما أن سعر هذه السيارات الحديثة لن يحدد إلا بعد الإفراج الجمركي عن السيارات، ووصولها إلى مقرات الشركة لتحديد السعر الجديد للسيارة.

ومن المعروف أن الشركة أعلنت في وقت سابق، أنها ستقوم وضع زيادات محدودة على أسعار طرازات فيات تيبو 2021 الجديدة مقارنة بموديلات 2020 والسبب هو فارق السنة في الموديل.  

كما أن الشركة أكدت عدم وجود أي تغييرات جديدة في السيارة حيث إن جميع مواصفاتها ستطابق موديل 2020 مع إضافة جديدة فقط في الفترة المقبلة. 

ومن المفترض أن تتوفر سيارات فيات تيبو من فئة السيدان موديل 2020 في السوق المصري الحالي في 4 نسخ تبدأ من نسخة مانيوال وتمتد إلى 3 نسخ أوتوماتيك بأسعار تبدأ من 189.900 الفئة الأولى.

يذكر أن  فيات تيبو حصلت على تخفيض كبير في السعر مع إلغاء الجمارك على السيارات التركية الصنع في بداية العام الجاري 2020 وبالتالي فهي داخلة المنافسة بقوة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيات تيبو 2021 تفتح باب الحجز في يوليو

تعرف على سيارات تفضلها السيدات في مصر

بعد تخفيض جمارك السيارات.. أرخص 5 سيارات أوروبية في مصر.. صور

ترشيحاتنا

انخفاض كبير .. الصحة تعلن تفاصيل أعداد إصابات ووفيات كورونا اليوم

رضوى الشربيني تنشر صورة بدون مكياج ..شاهد

التنمية المحلية: صاحب العمارة مسئول عن مخالفة البناء.. والمخالفة تضامنية مع صاحب الشقة

نصحوها بالابتعاد عنه.. سيدة تنقذ كلبا وتنشر صوره والمفاجأة في رد أصدقائها.. صور

كفاية إهمال وعدم وعي.. محافظ الإسكندرية: اللي ينزل يتحمل مسئولية نفسه ..فيديو

مرتضى منصور: جمهور الأهلي يشكرني لأني كشفت الخطيب.. ولن ننسى قضية نادي القرن.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟

بعد خطوبتها.. أجرأ 10 صور لـ أمينة خليل تبرز أنوثتها

شاهد.. مرسيدس جي كلاس تحصل على نسخة مزورة فى الصين.. صور