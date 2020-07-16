فيات تيبو 2021 في السوق المصري قريبا

كشفت بعض التقارير عن قرب دخول سيارات فيات تيو الحديثة موديل 2021 إلى السوق المصري وسيبدأ بيعها محليا خلال أيام.

وأكدت التقارير أن السيارات في مرحلة الإفراج الجمركي عنها في الوقت الحالي، كما أن سعر هذه السيارات الحديثة لن يحدد إلا بعد الإفراج الجمركي عن السيارات، ووصولها إلى مقرات الشركة لتحديد السعر الجديد للسيارة.

ومن المعروف أن الشركة أعلنت في وقت سابق، أنها ستقوم وضع زيادات محدودة على أسعار طرازات فيات تيبو 2021 الجديدة مقارنة بموديلات 2020 والسبب هو فارق السنة في الموديل.





كما أن الشركة أكدت عدم وجود أي تغييرات جديدة في السيارة حيث إن جميع مواصفاتها ستطابق موديل 2020 مع إضافة جديدة فقط في الفترة المقبلة.





ومن المفترض أن تتوفر سيارات فيات تيبو من فئة السيدان موديل 2020 في السوق المصري الحالي في 4 نسخ تبدأ من نسخة مانيوال وتمتد إلى 3 نسخ أوتوماتيك بأسعار تبدأ من 189.900 الفئة الأولى.



