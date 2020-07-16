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منوعات

ووهان جديدة.. إغلاق أسواق في الهند ومنع بيع لحوم الكلاب والقرود.. صور

الخميس 16/يوليه/2020 - 05:08 ص
صدى البلد
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مريم صليب
تداول رواد التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمواطن يتجول في أحد الأسواق الهندية، وحوله رؤوس كلاب وكفوف للقرود، وصور في المقطع يؤكد أنها كلاب.

وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الفيديو المتداول لأحد الأسواق في مانيبار الهندية، يوضح وجود المئات من الكلاب والقرود الميتة في السوق والتي يتم بيعها للمواطنين. 

توضح الصور الكميات الكبيرة لكفوف القرود المقطوعة والمعروضة للبيع في السوق، فضلا عن الكلاب المعلقة في الأزقة التي تنتظر بيعها. 

وأكد أحد الأطباء، أن أسواق مانيبار لا تقل خطورة عن سوق ووهان في الصين، ووجود هذا الكم من الحيوانات الميتة والبكتيريا النشطة يعد بيئة خصبة لانتشار الفيروسات والأوبئة. 

جدير بالذكر أن الحكومة الهندية أغلقت عددا لا بأس به من الأسواق لمنع انتشار أي فيروسات جديدة في الهند، فإن فيروس كورونا ضرب الاقتصاد بشكل كبير هناك. 
ووهان جديدة.. إغلاق أسواق في الهند ومنع بيع لحوم الكلاب والقرود.. صور
ووهان جديدة.. إغلاق أسواق في الهند ومنع بيع لحوم الكلاب والقرود.. صور
ووهان جديدة.. إغلاق أسواق في الهند ومنع بيع لحوم الكلاب والقرود.. صور
ووهان جديدة.. إغلاق أسواق في الهند ومنع بيع لحوم الكلاب والقرود.. صور
ووهان جديدة.. إغلاق أسواق في الهند ومنع بيع لحوم الكلاب والقرود.. صور
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