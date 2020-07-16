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رياضة

شكرا أخويا الصغير.. خالد الغندور يرد على سخرية شيكابالا منه

الخميس 16/يوليه/2020 - 04:28 ص
خالد الغندور
خالد الغندور
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ياسمين تيسير
وجه الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق، رسالة لـ محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم وقائد الزمالك؛ عقب سخرية الأخير منه. 

وأكد خالد الغندور، في تصريحات خاصية "لايف" بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه صرح من قبل بأن هناك بعض اللاعبين تفضل الظهور على بعض القنوات الأخرى قبل الظهور في قناة ناديهم الأصلية "الزمالك".

وأضاف أن قناة الزمالك هي واجهة إعلامية للنادي؛ لذلك يجب أن يشعر كل لاعب في الفريق بالرغبة في الظهور بها، وأن يشعر "بالغيرة" نحوها. 


وأكد أنه لم يذكر مطلقا اسم شيكابالا خلال حديثه؛ متسائلا "لماذا خد شيكابالا الكلام على نفسه؟"، مؤكدا أنه على دراية بأن هناك بعض القنوات الأخرى تدفع مقابلا ماديا مرتفعا ولكن يجب على اللاعبين المنتمين للزمالك تفضيل قناة النادي الخاص بهم.

ووجه رسالة لـ شيكابالا، "شكرا يا اخويا الصغير"، مشيرا إلى أنه ساند قائد الزمالك كثيرا من قبل، وهو أول من صنع أول هدف له مع الزمالك في مرمى غزل المحلة.

وكان شيكابالا سخر من الإعلامي بقناة النادي، خالد الغندور، نجم الأبيض الأسبق.

وترددت أنباء حول ظهور شيكابالا مع أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق والذي يقدم برنامجا جديدا "أوضة اللبس" عبر شاشة النهار، مما أزعج "الغندور"، وجعله يشن هجوما شديدا على شيكابالا، حيث يرى أنه من الأولى أن يظهر نجوم الأبيض عبر قناة النادي.

في المقابل، نشر شيكابالا فيديو عبر حسابه الشخصي إنستجرام وهو يأكل بندق، معلقًا "مفيش بندق كُل فسدق"، في محاولة لاستفزاز خالد الغندور والشهير في الوسط الرياضي بلقب "بندق".

يذكر أن شيكابالا متواجد حاليًا في معسكر الزمالك ببرج العرب بمدينة الإسكندرية، استعدادا لاستئناف مباريات الدوري.
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