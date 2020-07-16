بسبب قبلة بوستر شارع شيكاغو.. سلاف فواخرجي تستعين بـ أفيش فيلم أبي فوق الشجرة للدفاع عن نفسها

حالة من الجدل الواسع أثارتها الفنانة السورية سلاف فواخرجى بعد نشرها بوستر مسلسلها الجديد "شارع شيكاغو" والذى تظهر فيه وهى تقبل البطل.





وواجهت سلاف موجة من الانتقادات اللاذعة بسبب بوستر المسلسل من متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، موجهين لها تهمة خدش الحياء.





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ولكن فى المقابل دافع عنها عدد كبير من المتابعين لها أيضا الذين رأوا أنه بوستر يعبر عن حالة الشخصيات التى يحتويها العمل الفنى ويحاول التعبير عن ما فى أعماق هذه الشخصية من حب وكراهية وليس خادشا للحياء كما يراه البعض.





وقد دفع هذا الجدل سلاف فواخرجى الاستعانة ببوستر فيلم "أبى فوق الشجرة" والذى جمع بين الراحلين عبد الحليم حافظ ونادية لطفى، حيث ظهرا فى البوستر وهما يقبلان بعضهما، فضلا عن أن هذا العمل يعد الأشهر فى تاريخ السينما المصرية بعدد قبلاته.





وأعادت فواخرجي تعليق أحد أصدقائها على بوستر "ابى فوق الشجرة"، قائلة "أفيشات أشهر أفلام الخمسينيات والستينيات بطولة كبار النجوم.. في زمن كان كل إنسان رقيب على نفسه، زمن كان فيه أخلاق وتربية وتذوق للفن والفهم والاستيعاب، والأهم من كل ده، لا كان فيه قلة أخلاق ولا تحرش و لا الجرائم اللي كل يوم بنسمع عنها".

وأضافت فواخرجى "ربنا ميز الإنسان بالعقل، عشان يفكر ويعقل ويتدبر ويتذوق، والفن عموما بيوصل رسالة، وكل متلقي بيستوعب الرسالة حسب خلفيته وادراكه .. زي بالظبط اللي بيهاجموا التماثيل والنحت، تحت مسمى إنها أصنام".

وأكدت فواخرجى "في النهاية، كل مشاهد له حرية إنه يتقبل أو لا يتقبل بس من غير مصادرة ولا تجاوز على الآخرين.. كل التوفيق ومنتظرين شارع شيكاغو".



