أخدت الكلام على نفسك ليه.. خالد الغندور لـ ميدو: لماذا لم يظهر ضيف معك في حلقة أمس؟

وجه الإعلامي خالد الغندور نجم

الزمالك

والمنتخب السابق رسالة لـ أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق؛ عقب هجوم الأخير عليه، لمطالبته نجوم الفريق بعدم الهروب من معسكر الفريق؛ من أجل الظهور إعلاميًا مع ميدو.