أخدت الكلام على نفسك ليه.. خالد الغندور لـ ميدو: لماذا لم يظهر ضيف معك في حلقة أمس؟

وجه الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق رسالة لـ أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق؛ عقب هجوم الأخير عليه، لمطالبته نجوم الفريق بعدم الهروب من معسكر الفريق؛ من أجل الظهور إعلاميًا مع ميدو.
وأكد خالد الغندور في فيديو بثه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه لم يذكر اسم ميدو في حديثه، متسائلا "متعجب لماذا أخذ ميدو الكلام على نفسه؟".
وأضاف موجها سؤال لـ ميدو "لماذا لم يظهر ضيف معك خلال حلقة أمس؟"، مؤكدا أنه يعلم جيدا أن هناك لاعبين سجلوا حلقة مع ميدو.
وأضاف أن ميدو من نجوم الزمالك لذلك لابد أن يرغب في خدمة قناة ناديه.
وترددت أنباء حول ظهور شيكابالا مع أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق والذي يقدم برنامجا جديدا "أوضة اللبس" عبر شاشة النهار، مما أزعج "الغندور"، وجعله يشن هجوما شديدا على شيكابالا، حيث يرى أنه من الأولى أن يظهر نجوم الأبيض عبر قناة النادي.