هل ينتقل فيروس كورونا عن طريق العين مباشرة؟.. طبيب يجيب

حالة من الهلع والفزع أصابت العالم بعد تفشي وانتشار فيروس كورونا الذى أدى إلى إصابة الملايين وفاة الآلاف حول دول العالم، وبما أنه فيروس جديد ما زال الأطباء حائرون فى طبيعته وطرق انتشاره.





قال الدكتور أحمد سامح، استاذ مساعد أمراض الباطنة والقلب، إن فيروس كورونا قد ينتقل عن طريق العين مباشرة من الهواء وليس عن طريق لمس العين باليد.





اقرأ أيضا:





وأشارت دراسة حديثة في مجلة لانسيت إلى أن الشخص يكون أكثر عرضة ثلاثة أضعاف للإصابة بفيروس كورونا إذا لم يلبس واقيا للعينين.





كما أفادت الدراسة أن ارتداء واقى الوجه أو واقي العين أو النظارات يكون مصحوبا بخطورة أقل للعدوى عن ترك العين مكشوفة حيث تقل نسبة خطورة الإصابة من ١٦٪؜ في حالة العين المكشوفة إلى ٦٪؜ في حالة تغطيتها.



