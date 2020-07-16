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بين الناس

بتقنيات حديثة.. مياه البحيرة تدعم أسطولها بـ 6 سيارات كسح جديدة

الخميس 16/يوليه/2020 - 10:05 ص
صدى البلد
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منار نور
أكد المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، أن الشركة دعمت أسطولها بـ 6 سيارات "كسح" صرف صحي جديدة تعمل بأحدث التقنيات، لسرعة التدخل ومواجهة أي طارئ. 

وقال رئيس الشركة، خلال تفقده السيارات الجديدة، إن الشركة تواصل جهودها لتقديم خدمة مميزة للمشتركين من خلال تطوير منظومة العمل بكل فروع الشركة، مُؤكدًا جاهزية تلك السيارات للعمل، للحفاظ على الجهود التي تبذلها الشركة في تطوير مجالي الصيانة والتشغيل. 

وأشار إلى أن فريق التدخل السريع بالشركة على دراية كافية لمواجهة أي طارئ، مع استمرار تطهير "شنايش وبالوعات" الأمطار والصرف الصحي بشكل دوري بكافة فروع الشركة، مُوجهًا المهندس رئيس قطاع الورش المركزية بالشركة، بإعادة تأهيل وإصلاح وصيانة سيارات الكسح القديمة، ونقل المياه بالشركة والاهتمام بصيانة المعدات، والاستفادة من ورش الصيانة والأداء المتميز للمهندسين المختصين داخل الشركة. 
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