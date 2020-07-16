بعد التجارب على البشر.. أنباء سارة عن إنتاج لقاح أكسفورد

حقق العلماء الذين يعملون في تجارب بشرية على لقاح فيروس كورونا في أكسفورد، خطوة علمية كبيرة بعد اكتشاف أن اللقاح يمكن أن يوفر حماية مزدوجة ضد الفيروس المستجد.





أفادت صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية، أن تجربة المرحلة الأولى من المتطوعين البالغين الأصحاء والتي بدأت في أبريل، أظهرت أن اللقاح ولّد استجابة مناعية ، حيث أشارت عينات الدم إلى أنه حفز الجسم على إنتاج الأجسام المضادة و "الخلايا التائية القاتلة"





وقال "ديفيد كاربنتر" رئيس لجنة بيركشاير لأخلاقيات البحث، التي وافقت على تجربة أكسفورد وتواصل العمل مع العلماء بشأن التعديلات :"أن الفريق يسير على الطريق الصحيح".

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كما أضاف: "أن العلماء يمكنهم تعزيز النتائج من خلال استهداف الأشخاص في المستشفيات، والمتخصصين في الرعاية الصحية"، مضيفًا:" لا أحد يستطيع تحديد التواريخ النهائية، قد تسوء الأمور ولكن الحقيقة هي أنه من خلال العمل مع شركة تصنيع دواء كبيرة ، يمكن أن يكون اللقاح متاحًا على نطاق واسع إلى حد كبير في شهر سبتمبر تقريبًا وهذا هو نوع الهدف الذي يعملون عليه."





بينما صرح مصدر للصحيفة إن النتائج لم تثبت بعد أن لقاح أكسفورد ، المعروف باسم ChAdOx1 nCoV-19 ، يوفر مناعة طويلة الأمد.



