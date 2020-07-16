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محافظات

في حملات مكثفة.. ضبط 5 منشآت تمارس نشاطاً سياحياً بدون ترخيص بالجيزة

الخميس 16/يوليه/2020 - 01:18 م
ضبط 5 منشات تمارس
ضبط 5 منشات تمارس نشاط سياحى بدون ترخيص
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محمد الصاحى
قامت الإدارة العامة للسياحة بمحافظة الجيزة، وبالتنسيق مع جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بالمحافظة  وأحياء الهرم والدقى والجهات المعنية لتنفيذ حملة على بعض المنشآت التي تمارس النشاط السياحى بدون ترخيص من الجهات المختصة ضمن أعمال اللجنة المشكلة بالقرار رقم ٥٢٣٥ لسنه ٢٠٠٩ .

ونجحت اللجنة فى ظبط 5 منشآت تشمل مطاعم وحلوانى بنطاق كل من حى الهرم وحى والدقى تمارس نشاطا سياحيا بدون ترخيص من الجهات المختصة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه المنشآت.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف الحملات الرقابية على كافة المنشآت السياحية وغير السياحية للتأكد من التزامها بالضوابط والإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا وظبط أى مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قد كلف بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية في مختلف الأحياء والمراكز، لضمان تقديم خدمة أفضل لجميع المواطنين.
في حملات مكثفة.. ضبط 5 منشآت تمارس نشاطاً سياحياً بدون ترخيص بالجيزة
في حملات مكثفة.. ضبط 5 منشآت تمارس نشاطاً سياحياً بدون ترخيص بالجيزة
في حملات مكثفة.. ضبط 5 منشآت تمارس نشاطاً سياحياً بدون ترخيص بالجيزة
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