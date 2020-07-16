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أخبار العالم

رئيس الدائرة العربية يلتقي سفير مصر في العراق لتعزيز العلاقات الثنائية

الخميس 16/يوليه/2020 - 02:14 م
مصر - العراق
مصر - العراق
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ميس رضا
التقى رئيس الدائرة العربيّة أسامة مهدي، مع السفير المصري في العراق علاء الدين موسى.

وأعرب أسامة عن حرص العراق على التعاون مع مصر في شتى المجالات؛ وذلك لتحقيق تطلّعات الشعبين الشقيقين، مُبديًا استعداد وزارة الخارجيّة العراقيّة لتقديم التسهيلات لإنجاح عمل البعثة الدبلوماسيّة المصريّة في بغداد في إطار تعزيز العلاقات الثنائيّة بين البلدين.

من جهته عبر علاء الدين السفير المصريّ عبَّر عن رغبة بلاده الجادّة في تعزيز العلاقت الثنائيّة مع العراق في جميع المجالات التي تحظى بالاهتمام المُشترَك، وأهمّية انعقاد اجتماعات اللجنة العليا العراقيّة-المصريّة المُشترَكة في أقرب وقت مُمكِن.
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