رئيس الدائرة العربية يلتقي سفير مصر في العراق لتعزيز العلاقات الثنائية

التقى رئيس الدائرة العربيّة أسامة مهدي، مع السفير المصري في العراق علاء الدين موسى.





وأعرب أسامة عن حرص العراق على التعاون مع مصر في شتى المجالات؛ وذلك لتحقيق تطلّعات الشعبين الشقيقين، مُبديًا استعداد وزارة الخارجيّة العراقيّة لتقديم التسهيلات لإنجاح عمل البعثة الدبلوماسيّة المصريّة في بغداد في إطار تعزيز العلاقات الثنائيّة بين البلدين.



