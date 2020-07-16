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ديني

أيهما أفضل ثوابا.. مساعدة أختي الفقيرة في زواج ابنتها أم الأضحية.. أمين الفتوى يجيب

الخميس 16/يوليه/2020 - 02:14 م
دار الإفتاء
دار الإفتاء
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عبد الرحمن محمد
ورد سؤال للشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه: «هل الأُضْحِيَّة أفضل أم أساعد أختي في تزويج ابنتها؟».


وأجاب "عبد السميع"، قائلًا إنه حينئذ تكون مساعدتها فعليه، حيث يكون عسيرًا عليها تزويج ابنتها دون تلك المساعدة من الأخ، وكأن مساعدته سيتوقف عليها الزواج.


وأضاف أن مساعدة شاب أو شابة على الزواج أفضل من الأضحية بشكل عام لأن ثمرة المساعدة على الزواج أكثر ومتعدية، فبها يُجبر خاطرهما، وكذلك يتم التحصين، كما أن فيها برا، إذا ما كانت لابنة الأخت أو الأخ، وهو ما يجعل ثوابها كبيرا.


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هل شروط العقيقة كشروط الأضحية
ورد تساؤل للدكتور عمرو الورداني، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، يقول صاحبه «هل شروط العقيقة مثل شروط الأضحية؟».


وأجاب الوردانى قائلا إنه يشترط للعقيقة ما يشترط للأضحية من حيث السن ومن الأشياء التى تتعلق بأوصافها وخلوها من المرض.


وأشار إلى أن من يريد أن يجمع ذبيحة واحدة فى الأضحية والعقيقة فيجوز ولا حرج فى ذلك.


هل يحصل الفقير على ثواب الأضحية

قال الدكتور محمود شلبي، أمن الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأضحية سنة مؤكدة في حق القادر عليها، لافتا إلى أنها تسقط عن غير القادر.


وأضاف "شلبي" خلال إجابته عن سؤال: "هل تجب الأضحية في حال عدم الاستطاعة؟"، أن الأضحية لها ثواب عظيم وفضل كبير جدا، في حالة أن يكون المسلم قادرا عليها ومعه ما يفيض عن حاجة منزله من مال، منوها إلى أنها ليست واجبة على غير القادر.
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