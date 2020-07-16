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تعليم

التعليم العالى: استئناف أعمال مكتب التنسيق الرئيسى للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية بعد إعلان نتائج الثانوية العامة والشهادات الفنية

الخميس 16/يوليه/2020 - 02:20 م
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
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نهلة الشربيني
أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن استئناف أعمال مكتب التنسيق الرئيسى للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية لهذا العام 2020 بعد الانتهاء من إعلان نتائج الثانوية العامة والشهادات الفنية، وذلك بالمقر الجديد لمكتب التنسيق الرئيسي بمبانى الإدارة العامة لرعاية الشباب والكائنة بالمدينة الجامعية للطلاب بجامعة عين شمس، حيث يستقبل المكتب الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة، والشهادات الفنية، والشهادات المعادلة (العربية والأجنبية).


وأكدت الوزارة اتخاذ وتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تضمن سلامة الطلاب وأولياء أمورهم والعاملين خلال أعمال التنسيق.
                                                                          
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