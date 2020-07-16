الخارجية السودانية: إثيوبيا أبلغتنا بعدم صحة خبر بدء ملء سد النهضة

أعلنت ‏الخارجية السودانية ، اليوم الخميس، أن الخارجية الإثيوبية نفت التصريحات المنسوبة لوزير الري الإثيوبي وأبلغتها عدم صحة خبر الشروع في ملء سد النهضة





ووفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها، قال القائم بالأعمال الإثيوبي في السودان: "ملتزمون بالاستمرار في المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي حول قضية سد النهضة ".





وأضافت الخارجية السودانية أنها أبلغت إثيوبيا رفضها الشديد لأي إجراء أحادي بشأن سد النهضة.









وقد تضاربت التصريحات الرسمية الإثيوبية بشأن بدء مل سد النهضة على النيل الأزرق، أمس الأربعاء، وبعدما بث التلفزيون الإثيوبي تصريحات لوزير المياه، سيليشي بيكيلي، أن بلاده بدأت في ملء السد، نفى الوزير نفسه لاحقًا بدء عملية الملء.



