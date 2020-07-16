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أخبار العالم

الخارجية السودانية: إثيوبيا أبلغتنا بعدم صحة خبر بدء ملء سد النهضة

الخميس 16/يوليه/2020 - 02:20 م
صدى البلد
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت ‏الخارجية السودانية، اليوم الخميس، أن الخارجية الإثيوبية نفت التصريحات المنسوبة لوزير الري الإثيوبي وأبلغتها عدم صحة خبر الشروع في ملء سد النهضة.

ووفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها، قال القائم بالأعمال الإثيوبي في السودان: "ملتزمون بالاستمرار في المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي حول قضية سد النهضة".

وأضافت الخارجية السودانية أنها أبلغت إثيوبيا رفضها الشديد لأي إجراء أحادي بشأن سد النهضة.


وقد تضاربت التصريحات الرسمية الإثيوبية بشأن بدء مل سد النهضة على النيل الأزرق، أمس الأربعاء، وبعدما بث التلفزيون الإثيوبي تصريحات لوزير المياه، سيليشي بيكيلي، أن بلاده بدأت في ملء السد، نفى الوزير نفسه لاحقًا بدء عملية الملء.

وكان بيكيلي قد قال في تصريحات بثها التلفزيون إن «بناء السد وملأه يسيران جنبًا إلى جنب... ملء خزان السد لا يحتاج الانتظار لحين اكتمال بنائه»، وفق وكالة رويترز للأنباء. وذلك بعد يوم من فشلالمحادثات بشأن بناء السد وتشغيله. وأضاف «منسوب المياه ارتفع من 525 مترا إلى 560 مترا».
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